  • 01.06.2026, 11:28:02
  • /
  • OTS0091

Industrie zu Arbeitsmarkt: Standort unter Druck – Reformtempo weiter erhöhen

Arbeitskräftepotenziale heben – Bürokratieabbau, Abgabensenkungen und Effizienzsteigerungen im Mittelpunkt - „Peak Labour“ wurde 2024 überschritten

Wien (OTS) - 

Die aktuellen Arbeitsmarktdaten bestätigen die anhaltend angespannte Situation am österreichischen Arbeitsmarkt. Im Mai waren 378.278 Personen arbeitslos oder in Schulung, das sind rund 2.900 mehr als im Vorjahr (+0,8 Prozent). Die Dynamik bleibt trotz leichter Stabilisierung erhöht. Nach einer Phase nur minimalen Wachstums ist die wirtschaftliche Erholung weiterhin fragil. EU-Prognosen gehen für 2026 lediglich von einem sehr moderaten Wachstum von rund 0,6 % für Österreich aus, während das Wirtschaftswachstum in der EU bei 1,1% und in vergleichbaren Ländern, wie Dänemark bei 1,9% oder den Niederlanden bei 1% liegen soll, während gleichzeitig die Arbeitslosigkeit in Österreich auf einem erhöhten Niveau verharrt. „Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist ein deutliches Warnsignal: Die schwache Industrieentwicklung, hohe Lohnnebenkosten- und Bürokratiebelastungen und zunehmende geopolitische Unsicherheiten bremsen Investitionen und Beschäftigungsaufbau gleichermaßen. Darüber hinaus wurde der „Peak Labour“ – die maximale Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64) laut Prognose der Statistik Austria - im Jahr 2024 erreicht. Wir haben somit als zusätzliche Herausforderung mit weniger Arbeitskräften mehr Wertschöpfung zu erzielen. Dies wird neben den Reformen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auch welche zur Erhöhung des Arbeitsvolumens erfordern“, betont Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung.

Weiteren Bürokratiedruck auf Betriebe verhindern - Lohntransparenzrichtlinie muss überarbeitet werden

Die in den Budgetverhandlungen genannten Maßnahmen setzen teils an wichtigen Schrauben, wie der Senkung der Arbeitgeberbeiträge zum FLAF, an, jedoch muss der Gesamttenor weiters lauten: Wettbewerbsfähigkeit durch Lohnnebenkostensenkungen, Bürokratieabbau und Effizienzsteigerungen erhöhen. Mehr Abgaben und Bestrafungen von Unternehmen, welche sich am Markt in den jetzt schon schwierigen Rahmenbedingen behaupten, können nicht die Lösung sein. So ist etwa die angekündigte spürbare Erhöhung der Lohnnebenkosten für ältere Arbeitnehmer kontraproduktiv für Arbeitsmarkt und Beschäftigung. Unternehmerische Freiheit und nachhaltiges Wirtschaftswachstum bedingt weniger Staat, mehr privat“, so Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Marlena Mayer
Telefon: +436648412915
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Marlena Mayer
Telefon: +436648412915
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright