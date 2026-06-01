Zulassung zum ORF- Hearing rund um Generalsposten ist von Nennung durch Stiftungsrat abhängig

Wien (OTS) -

Heute prüft ein Notar für den ORF, ob mehr als 70 Bewerber:innen den Ausschreibungskriterien für den Generalsposten entsprechen. Es zeichnet sich ab, dass Bewerber -die formell besser qualifiziert wären als die Favoriten- benachteiligt werden könnten. Der ORF steht nach einer Implosion wegen “dick pics”, vor einer Explosion. Sollte die Generals- Bestellung im Vorfeld längst paktiert sein, wäre das ein Alarmsignal für Mitarbeiter. Meine Bewerbung “ANECKEN statt ANBIEDERN” baut die Gegenwelt auf. Als unabhängige Journalistin mit 30 Jahren ORF- Erfahrung stelle ich klar: Hofberichterstattung ist nicht Teil des ORF Gesetzes. Öffentliche Interventionsregister zu Einflussnahme wären in der ORF- Ära Sagmeister Gold- Standard. “Manager” ist kein Berufsbild. Zu viele Männer im ORF wurden auf intransparent Führungsjobs gehievt, obwohl die höchste abgeschlossene Ausbildung teils Matura war. “Content is king”, nicht Technospeak um “Digitalisierung”: Relevante Inhalte, Lokalkolorit (Landesstudios) und globale Berichterstattung (Korrespondentennetz) machen den ORF zu einem Sender, der Gebühren- Geld verdient. Ich bin für einen Publikumskonvent, der vom ORF live übertragen wird. Aus gut informierten Kreisen erreichte mich die Info, dass Dr. in Sonja Sagmeister “angeblich” Management- Erfahrung fehle. Ich stelle klar. Als promovierte Medienexpertin mit Führungserfahrung kann ich ein postgraduelles Executive -Programm für “International Media Innovation Management” in Deutschland bzw Erfahrung in den USA vorweisen. Zudem habe ich als CEO mit sozialem Entrepreneur- Geist das AMABO - Hilfsprojekt in Afrika gestartet, das mit hunderten stakeholdern weltweit (von EU bis UNIDO) arbeitet und unter 4000 Bewerben in Brüssel mit dem “European Rising Star Award" ausgezeichnet wurde. Auch der ORF kann mit neuem Spirit zum “European Rising Star” der öffentlich rechtlichen Sender aufsteigen: nach dem Vorbild der britischen BBC. Der ORF ist ein Milliardenkonzern, nicht das Finanzamt Braunau. Der Geschäftsordnung des Stiftungsrates unterliegt dem Europäischen Meinungsfreiheitsgesetz EMFG.

Sonja Sagmeister gibt als ORF- Generalskandidatin ein Update zum intransparenten Bestell- Procedere, das unabhängige Kandidat:innen benachteiligt

Das Bestell- Procedere bei der ORF Generalswahl basiert auf politischen und persönlichen Empfehlungen. Unabhängige Kandidat:innen, die von KEINEM Stiftungsrat (oder Freundeskreis) empfohlen werden, haben keine Chance, im Hearing auftreten zu dürfen. Damit wird die ORF- Wahl zu einem "Polit- Insider"- Markt. Lebensläufe, die den Fokus auf unabhängigen Journalismus, nachweisliche akademische Ausbildung und internationale Management- Erfahrung legen, werden damit ad absurdum geführt.

Datum: 03.06.2026, 10:00 Uhr - 03.06.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: VINO BAR

Lichtenfelsgasse 3

1010 Wien

Österreich