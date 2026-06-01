Vom Schneeberg in die Bucklige Welt: Hans Knauß erkundet „Österreich vom Feinsten“ am 4. Juni in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

In der jüngsten Ausgabe von „Österreich vom Feinsten“ steht am Donnerstag, dem 4. Juni 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON das südliche Niederösterreich im Mittelpunkt: Hans Knauß ist dieses Mal „Vom Schneeberg in die Bucklige Welt“ unterwegs. Die malerische Landschaft wird hier von sanften Hügeln geprägt und vom Schneeberg – auf seinem Gipfel beginnt die musikalisch-kulinarische Reise, die wieder Menschen und Besonderheiten der Region in den Mittelpunkt stellt.

Als König der Norischen Alpen wird der Schneeberg gerne bezeichnet. Die Bucklige Welt gilt als das Land der tausend Hügel. Dieser beeindruckende Landstrich ist voller Geschichten, die erzählt werden wollen. So gab es am Schneeberg bereits in den 1950er Jahren reges Wintersporttreiben. In Puchberg trafen sich die Legenden des Skisports, um sich in der Breiten Ries spannende Rennen zu liefern. Toni Sailer, Andi Molterer und weitere Skilegenden haben die Hänge einst bezwungen – in einer Zeit, als der moderne Skisport noch in den Kinderschuhen steckte.

Auch der Spontanrealismus, eine Maltechnik, die von der Dynamik des Augenblicks inspiriert wird, ist Thema in der neuen Ausgabe von „Österreich vom Feinsten“: VOKA nennt sich der Künstler, der in Puchberg am Schneeberg auf besondere Weise unter anderem alte Meister mit Farbe und Pinsel neu interpretiert.

Kirchschlag in der Buckligen Welt wiederum hat sich als Passionsspielort über die Grenzen hinweg einen Namen gemacht. Seit den 1930er Jahren wird im Passionsspielhaus gespielt, es wurde eigens dafür in vielen freiwilligen Arbeitsstunden errichtet. Und auch heute noch sind bei den Passionsspielen in Kirchschlag mehr als 400 Mitwirkende ehrenamtlich im Einsatz - auf und hinter der Bühne, als Darsteller:innen und hinter den Kulissen.

Wie fleißig Bienen sein müssen, um die unzähligen Blüten der Bäume in den Streuobstwiesen der Buckligen Welt zu bestäuben, erfährt Hans Knauß von Kathi Brunner. Die junge Imkerin öffnet für ihn einen Bienenstock und lässt ihn frischen Honig kosten.

Darüber hinaus begibt sich Hans Knauß wieder auf Spurensuche – diesmal in historischen Wehrkirchen, die einst als Zufluchtsort dienten. Mehr als ein Dutzend dieser Wehrkirchen findet man noch heute in der Buckligen Welt. Hier konnten sich die Menschen bei Gefahr in die Dachräume der Kirchen zurückziehen und abwarten, bis Feinde vorüberzogen. Und weil das auch lange dauern konnte, gibt es in einer dieser Wehrkirchen im Dachgeschoß sogar einen Backofen.

Eine weitere Station von „Österreich vom Feinsten“ ist die Zinnfigurenwelt Katzelsdorf, wo Abertausende bemalte Zinnfiguren die Besucher:innen begeistern. Hier beweist Hans Knauß eine ruhige Hand und bemalt eine der Figuren, die mittlerweile nur noch selten hergestellt werden.

Auch in dieser Folge von „Österreich vom Feinsten“ nimmt die echte Volksmusik wieder einen besonderen Stellenwert ein: Die Frohnberger Klarinettenmusi, die Puchberger Wirtshausmusi, die Schlofhaumbuam, ZamQuetscht, Quadra Buckliga, die Stadtkapelle Kirchschlag, die KAKtussis und die Vollholzmusi sorgen für die stimmungsvolle musikalische Gestaltung. All das in einer unvergleichlichen Landschaft, die sich gerade zur Zeit der Frühlingsblüte von ihrer schönsten Seite präsentiert.