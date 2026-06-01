  • 01.06.2026, 11:15:02
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  • OTS0086

Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

119 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 31. Mai 2026

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben zwei Motorrad-Lenker und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 28. Mai 2026, im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich, bei dem ein oben erwähnter Motorrad-Lenker getötet wurde. Am Wochenende verunglückten zwei der drei verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und einer auf einer Landesstraße L ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall Überholen, eine nicht angepasste Geschwindigkeit und eine Vorrangverletzung. Ein tödlicher Unfall war ein Alleinunfall und alle drei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 31. Mai 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 119 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 128 und 2024 110.

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