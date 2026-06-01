ORF-1-Fußballabend: „True Stories“-Premieren „Das Wunderteam“ und „Gegen jede Chance – die Helmut Köglberger Story“

Wien (OTS) -

Mit „Das Wunderteam“ realisiert der ORF im Vorfeld der Fußball-WM ein einzigartiges ORF-Multiplattform-Storyprojekt für Instagram, ORF ON und ORF 1, das einen völlig neuen Blick auf die legendäre Mannschaft und ihre Zeit eröffnet. Christian Strasser als Hugo Meisl und Lukas Hanus als Matthias Sindelar sind seit 31. März Teil eines großen Casts, der die Geschichte des legendären österreichischen Fußball-Wunderteams wieder auferstehen lässt. Und der in die Verwerfungen der Geschichte der 1930er Jahre zurückführt. Am Ende des Projekts steht am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON die „True Stories“-Dokumentation „Das Wunderteam“. Lukas Sturm zeichnet als Produzent verantwortlich; Regie führte er gemeinsam mit Paul Poet, der auch das Drehbuch für die fiktionale Vertical-Serie auf Instagram geschrieben hat. Produziert wurde die ORF-Auftragsproduktion von neulandfilm.

Danach erzählt „Gegen jede Chance – die Helmut Köglberger Story“ (21.05 Uhr) die Geschichte eines außergewöhnlichen Österreichers, der trotz widrigster Umstände an die Spitze kam – ein Vorbild, das vielen den Weg ebnete. Für die von BFILM realisierte ORF-Auftragsproduktion haben Florian Berger und Claudia Grünwald das Buch von Jürgen Marschal und Daniel Hendler filmisch umgesetzt.

Und um 21.55 Uhr dokumentiert Robert Altenburger die Geschichten der beiden „Fußballlegenden – Krankl und Prohaska“.

„True Stories: Das Wunderteam“ (20.15 Uhr)

Österreich, 1931: Arbeitslosigkeit, Armut und politische Spannungen bestimmen den Alltag der Menschen. In dieser krisengebeutelten Zeit gelingt der österreichischen Nationalmannschaft das schier Unglaubliche: Österreich gewinnt den Europapokal – den Vorläufer der heutigen Europameisterschaft. Das „Wunderteam“ stürzt die österreichische Bevölkerung in einen Freudentaumel und erfüllt die tiefe Sehnsucht nach einem kollektiven Erfolgserlebnis, das Identität stiftet und den Nationalstolz stärkt. Die gefeierte National-Elf setzt sich aus jungen Männern aller sozialen Schichten zusammen – darunter der aus einer mährischen Arbeiterfamilie stammende Matthias Sindelar. Er wird mit seinem Kurzpass-Spielstil, auch „Scheiberln“ genannt, Fußballgeschichte schreiben. Wie er stammen viele Kicker aus den Arbeiterbezirken Wiens und haben das Fußballspielen auf der „Gstettn“ gelernt. Nicht weniger legendär: Trainer Hugo Meisl, der in einer Zeit, in der Antisemitismus längst salonfähig ist, sein Team mit strenger Hand führt.

Nach einem Zwist wird Starspieler Matthias Sindelar (verkörpert von Lukas Hanus) von Trainer Hugo Meisl (Christian Strasser) wieder in die Nationalmannschaft einberufen. Nach einer mythenumwobenen Pressekonferenz startet die Siegesserie mit dem 5:0 gegen Schottland. Nach dem 6:0 gegen Deutschland in Berlin feiert die deutsche Presse die österreichische Nationalmannschaft als „Wunderteam“. Zu diesem zählen neben Sindelar u. a. Fritz Gschweidl (Valentin Hagg), Karl Sesta (Nikola Naydenov) und der erfolgreiche Torjäger Anton Schall (Nestroy-Preisträger Nils Arztmann). Dieser verliebt sich in die fußballbegeisterte Fabriksarbeiterin Elisabeth Fuchs (Maya Unger), die sich zunächst aber zu Matthias Sindelar hingezogen fühlt. Gebrochene Herzen sind vorprogrammiert, halten den kometenhaften Aufstieg der Mannschaft aber nicht auf – der von Sportreporterin Millie von Ostenhoff-Peng (Sarah Zaharanski) dokumentiert und in die Welt getragen wird.

„True Stories: Gegen jede Chance – die Helmut Köglberger Story“ (21.05 Uhr)

Die Geschichte von Helmut Köglberger, dem ersten Schwarzen Spieler und Kapitän des österreichischen Fußballnationalteams, ist die Geschichte eines Jahrhundertfußballers, der es von ganz unten nach ganz oben schaffte. Zeitgenossen wie Hans Krankl, Fans wie Alfred Dorfer und seine engsten Familienmitglieder sprechen in dieser neuen ORF-Doku über die unglaubliche Lebensgeschichte eines österreichischen Pioniers, der vom „Feindeskind“ zur Fußballlegende wurde.

1946 als schwarzes Besatzungskind geboren, startet „Heli“ mit den schwierigsten Karten ins Leben. Seinen Vater, einen US-Soldaten, lernt er nie kennen, die Mutter verstößt ihn. Aber mit Optimismus und Charme öffnet er Türen, die ihm erst verschlossen waren. „Heli“ durchbricht Barrieren: Den LASK führt er zum ersten und – bis vor Kurzem – einzigen Meistertitel. Er wird der erste Schwarze Nationalspieler und führt die ÖFB-Elf als Kapitän auf den Platz. Auch mit der Wiener Austria feiert er Erfolge. Ein Kopftumor wirft ihn am Ende seiner Karriere aus der Bahn, doch er wird wieder gesund. Seine bitterste Niederlage erleidet er im Privatleben: Seinen Vater findet er nie.

„True Stories: Fußballlegenden – Krankl und Prohaska“ (21.55 Uhr)

Hans Krankl und Herbert Prohaska sind österreichische Fußballlegenden. Ihre Geschichte begann als Kicker im Park, führte sie dann als Profifußballer zu Rapid und Austria, bevor beide zu Spielern in der Nationalmannschaft wurden. Als Trainer gelang beiden eine internationale Karriere. Heute sind sie Kommentatoren mit Kultfaktor. In ihrem Buch „Über das Leben“ haben sie, gemeinsam mit ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek, ihre Lebensgeschichte erstmals zu Papier gebracht. In Anekdoten erzählen sie den Wandel des heimischen Fußballs über die Jahrzehnte, behandeln aber auch viel Persönliches. Robert Altenburger erzählt die Geschichten der beiden Legenden Krankl und Prohaska. Er hat mit dem ehemaligen ORF-Sportchef Hans Huber, Moderatorin Alina Zellhofer und Moderator Rainer Pariasek über die Bedeutung der beiden Fußball-Nationalhelden gesprochen.