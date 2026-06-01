MEGA Bildungsstiftung vergibt erstmals 15.000 Euro für Wirkungsgeschichten aus dem Klassenzimmer

Wien (OTS) -

Die MEGA Bildungsstiftung ist auf der Suche nach positiven Geschichten aus Österreichs Klassenzimmern. Die Arbeit von Lehrkräften verdient mehr Aufmerksamkeit. Denn sie begleiten Österreichs Kinder und Jugendliche jeden Tag bei den kleinen und großen Entwicklungsmomenten, die in keiner Statistik sichtbar werden.

Genau diese Momente, in denen Lehrkräfte das Leben von Kindern und Jugendlichen nachhaltig prägen, verdienen mehr Sichtbarkeit und Anerkennung. Deswegen ruft die MEGA Bildungsstiftung Lehrkräfte dazu auf, ihre individuellen Wirkungsgeschichten aus dem Klassenzimmer zu den Themen Chancenfairness und/oder Wirtschaftsbildung schriftlich unter https://mitmachen.megabildung.at/mega-klassenstory einzureichen.

„Aus meiner Zeit als Lehrkraft weiß ich, dass oft kleine Momente im Klassenzimmer den weiteren Lebensweg von Kindern prägen. Ein Kind, das davon träumt, später ein eigenes Busunternehmen zu gründen und gemeinsam mit seiner Lehrkraft den ersten Businessplan entwickelt. Oder die Idee einer Schülerin, aus der plötzlich ein ganzes Schulradio entsteht. Lehrkräfte ermöglichen jeden Tag Entwicklungen, die in keinem Zeugnis sichtbar werden und trotzdem lange nachwirken. Diese Geschichten verdienen mehr Aufmerksamkeit“ , sagt die Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung Lisa-Maria Sommer-Fein.

#MEGAKlassenstory einreichen und 15 x 1.000 Euro gewinnen

Die Einreichung ist zwischen dem 1. Juni 2026 und dem 19. Juli 2026 schriftlich möglich. Wer seine Gewinnchancen verdoppeln möchte, kann die eigene Wirkungsgeschichte zusätzlich auf Instagram in Form eines Reels oder eines Beitrags erzählen und den Account der MEGA Bildungsstiftung unter @mega.bildung taggen.

Am 20. Juli 2026 werden unter allen Einreichungen 15 Gewinnerinnen und Gewinner gelost. Sie erhalten ein Preisgeld von je 1.000 Euro, das frei für eine Schulklasse eingesetzt werden kann. Die Geschichten sollen zu einem der beiden Kernthemen der MEGA Bildungsstiftung passen: Wirtschaftsbildung und/oder Chancenfairness.

Unsichtbare Potenziale frühzeitig erkennen

Chancenfairness und Wirtschaftsbildung gelten heute als zentrale Voraussetzungen dafür, dass junge Menschen ihr Potenzial entfalten, selbstbestimmte Entscheidungen treffen und langfristig wirtschaftlich wie gesellschaftlich teilhaben können. Dennoch ist Bildung in Österreich noch immer stark von der sozialen Herkunft geprägt. Neben dem sozio-ökonomischen Umfeld zählen insbesondere Lehrkräfte zu den wichtigsten Einflussfaktoren während der Schulzeit. Schüler:innen verbringen im Durchschnitt 30 Prozent pro Woche ihrer wachen Zeit mit Lehrpersonen. Damit nehmen diese eine besonders entscheidende Rolle ein: Sie sind die ersten, die versteckte Potenziale oder Förderbedarf erkennen und können gemeinsam mit der Schulleitung passende Maßnahmen initiieren. Dieses Engagement erfordert aber auch zusätzliche Zeit, Einsatzbereitschaft und persönliches Commitment über den regulären Unterricht hinaus. „Mit der Kampagne #MEGAKlassenstory wollen wir Lehrkräfte ganz bewusst unterstützen, im Klassenzimmer weiterhin wichtige Initiativen zu setzen. Damit stärken sie Schüler:innen in ihrer Entwicklung und geben Orientierung in einer immer komplexer werdenden Welt“ , betont Sommer-Fein.

Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündelten die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) und die Berndorf Privatstiftung (www.berndorf.at/privatstiftung) ihre Ressourcen und Aktivitäten in der Bildungsförderung. Gemeinsames Ziel ist es, bestehende innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern und auszubauen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen „Chancen-Fairness“ und „Wirtschaftsbildung“. Insgesamt hat die MEGA Bildungsstiftung bereits über 10 Millionen Euro zur Förderung von innovativen Bildungsprojekten in Österreich ausgeschüttet. Im Rahmen der MEGA Academy unterstützt sie gemeinsam mit der WU Wien die geförderten Projekte – über die finanziellen Ressourcen hinaus – auch mit Know-how-Vermittlung und Coaching-Angeboten.