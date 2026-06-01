Einladung: 100 Jahre Theodor Kanitzer: Festakt im Wiener Rathaus und Präsentation des 42. Chopin Festivals 2026

Wien/Gaming (OTS) -

Wenn Prof. Dr. Theodor Kanitzer seinen 100. Geburtstag feiert, steht nicht nur das außergewöhnliche Leben eines bedeutenden Kulturvermittlers im Mittelpunkt. Die Feierlichkeiten bilden zugleich den Auftakt zum 42. Chopin Festival, das von 13. bis 16. August 2026 in der Kartause Gaming sowie in Scheibbs und Lunz am See stattfinden wird.

Der Festakt vereint hochrangige Vertreter aus Kultur, Politik und Diplomatie. Zu den Rednern zählen unter anderem Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, der polnische Botschafter Zenon Kosiniak-Kamysz sowie zahlreiche Persönlichkeiten des internationalen Kulturlebens. Durch den Abend führt ORF-Moderatorin Silvia Schneider. Den musikalischen Höhepunkt bildet ein Konzert mit Lidia Baich, Donka Angatscheva, Manfred Wagner-Artzt, Ildikó Raimondi, Zoryana Kushpler und weiteren renommierten Kunstschaffenden.

Prof. Dr. Theodor Kanitzer hat ein Jahrhundert europäischer Geschichte nicht nur erlebt, sondern mitgestaltet. Als Jurist, Kulturmanager, langjähriger Präsident der Österreichisch-Polnischen Gesellschaft und der Internationalen Chopin-Gesellschaft in Wien sowie Mitbegründer des Dachverbands aller österreichisch-ausländischen Gesellschaften (PaN) setzt er sich mit ungebrochenem Elan für kulturellen Dialog ein. Für sein außergewöhnliches Wirken wurde er mit zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen geehrt.

Medienvertreter:innen sind eingeladen über seine beeindruckende Lebensgeschichte zu berichten. Persönliche Interviews mit Prof. Dr. Kanitzer sowie Donka Angatscheva können gerne organisiert werden.

Auf einen Blick:

100 Jahre Theodor Kanitzer

Datum: Freitag, 19. Juni 2026

Uhrzeit: 17.00 Uhr (Einlass ab 16.00 Uhr)

Ort: Großer Festsaal des Wiener Rathauses, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Infos und Bildmaterial: www.chopin.at

Anmeldungen und Interviewanfragen:

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