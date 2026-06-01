Österreichische Kinderhilfe präsentiert sich mit Achtzehn Grad nach über 25 Jahren neu

Wien (OTS) -

Mit 1. Juni zeigt sich die Österreichische Kinderhilfe erstmals seit über 25 Jahren mit neuer Kampagne, neuem Branding und neuer Leitidee. Verantwortlich für den gesamten Auftritt zeichnet die Wiener Kreativagentur Achtzehn Grad. Im Mittelpunkt steht eine klare kommunikative Idee: Kinderarmut verschiebt Lebensrealitäten – und stellt für betroffene Kinder vieles auf den Kopf.

Ein historisches Zeichen wird ins Jetzt geholt

Nach über zwei Jahrzehnten mit demselben Auftritt war die Aufgabe klar: Die Österreichische Kinderhilfe sollte kommunikativ neu aufgestellt, digital sichtbar gemacht und als Marke wiedererkennbar werden.

Achtzehn Grad entwickelte dafür ein Branding, das den seit rund fünfzig Jahren bekannten Marienkäfer als zentrales Zeichen bewahrt und zugleich in eine zeitgemäße visuelle Sprache übersetzt. Damit wird ein historisches Element der Organisation als wiedererkennbares Brandelement etabliert.

„Die Rechte von Kindern berücksichtigend, setzt die Österreichische Kinderhilfe Schritte gegen Kinderarmut und gibt Kindern mit Behinderung eine Stimme. Mit dem neuen Auftritt schaffen wir erstmals eine konsistente Grundlage für unsere Kommunikation – von der Marke bis zur Kampagne. Das hilft uns, klarer aufzutreten, Vertrauen aufzubauen und unsere Arbeit für armutsbetroffene Kinder sichtbarer zu machen“, so Dr. Germain Weber, Präsident Österreichische Kinderhilfe.

Verschobene Lebensrealitäten als Leitidee

Geprägt wird der Auftritt von der Leitidee der „verschobenen Lebensrealitäten“: Kinderarmut verändert Perspektiven und stellt für betroffene Kinder vieles auf den Kopf. Dieser Gedanke verbindet Branding und Kampagne – sichtbar insbesondere in der Typografie sowie in der visuellen und sprachlichen Kommunikation.

Die Kampagne macht erfahrbar, was Kinderarmut im Alltag bedeutet: Kinder übernehmen zu früh Verantwortung, müssen verzichten und erleben dieselbe Welt unter völlig anderen Voraussetzungen. Aus diesem Insight entsteht ein visuelles und sprachliches System, das über die Kanäle TV, Kino, Hörfunk, Out-of-Home und Website (https://hilfeinemkind.at) hinweg konsequent weitergeführt wird.

„Wir wollten eine Idee entwickeln, die nicht nur kurzfristig Aufmerksamkeit erzeugt, sondern über mehrere Jahre trägt. Kinderarmut stellt Lebensrealitäten auf den Kopf – genau diesen Gedanken haben wir typografisch, visuell und tonal in die Marke eingeschrieben“, sagt Anna Benda, Creative Director bei Achtzehn Grad.

ÜBER DIE ÖSTERREICHISCHE KINDERHILFE:

Die Österreichische Kinderhilfe setzt sich für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen ein. Sie unterstützt sozioökonomisch benachteiligte Kinder, stärkt Kinderrechte und fördert Kinder mit Behinderungen. Die Organisation blickt auf eine lange Tradition zurück: 1979 wurde die humanitäre Hilfsaktion „Glück für das Kind“ ins Leben gerufen, aus der später die Österreichische Kinderhilfe hervorging.

www.hilfeinemkind.at

ÜBER ACHTZEHN GRAD:

Achtzehn Grad ist eine inhabergeführte Kreativagentur mit Sitz in Wien und mehr als 15 Jahren Erfahrung in Markenführung und Kommunikation. Die Agentur entwickelt Strategien, Markenauftritte, Kampagnen und Websites für Kunden wie BYD, Uni Wien, Haus der Barmherzigkeit, FSJ, Subaru, Froneri uvm.

www.achtzehngrad.at