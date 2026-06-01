  • 01.06.2026, 10:26:32
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Marchetti ad Neunkirchen-Wahl: „Blaue Nullnummer mit hochkarätiger Schützenhilfe“

Kickl-FPÖ muss bei verlorener Gemeinderatswahl schmerzlich lernen, dass die Menschen konstruktiver Zusammenarbeit und Dialog vertrauen

Wien (OTS) - 

„Dass angesagte Revolutionen in der Regel nicht stattfinden, musste die Kickl-FPÖ rund um Christian Hafenecker, Michael Schnedlitz, Lisa Schuch-Gubik und Co. am vergangenen Wochenende schmerzlich lernen. Selbst hochkarätige Schützenhilfe aus der Bundespolitik konnte eine blaue Nullnummer bei der Gemeinderatswahl in Neunkirchen nicht verhindern. Das Malheur ist angerichtet und die Blamage für die Kickl-FPÖ und ihre hörigen Restposten in der FPÖ Neunkirchen grenzenlos“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, erfreut auf den gestrigen Wahlsieg der Volkspartei bei der Gemeinderatswahl in Neunkirchen.

„Dass die Wahl in Neunkirchen, einer Gemeinde mit knapp 13.000 Einwohnern, überhaupt auf das Interesse einer breiteren Öffentlichkeit stößt, hat eine pikante blaue Vorgeschichte. Denn bekanntlich hat die FPÖ Niederösterreich eine Reihe ihrer eigenen Gemeinderäte aus der Partei ausgeschlossen, die von Herbert Kickls radikalem Kurs abgewichen sind und die konstruktive Zusammenarbeit mit den anderen Parteien im Gemeinderat gesucht haben. Obwohl die Kickl-FPÖ bei der Wahl alle Register gezogen und von den beiden Generalsekretären abwärts alles mobilisiert hat, was Rang und Namen hat, ist ihr eine wichtige Lektion nicht erspart geblieben: Die Menschen in unserem Land setzen ihr Vertrauen in konstruktive Zusammenarbeit und Dialog und lehnen einen radikalen Ausgrenzungskurs à la Herbert Kickl entschieden ab“, so Marchetti abschließend.

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