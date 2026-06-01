Exportpreis 2026 für internationales Krebszentrum von Mavie Med in Wien

Wien (OTS) -

Das Comprehensive Cancer Care Vienna erhielt am 29. Mai den Exportpreis 2026 in Bronze der Wirtschaftskammer Österreich in der Kategorie Tourismus & Freizeitwirtschaft. Die Auszeichnung würdigt damit ein exzellentes medizinisches Angebot, das sich an internationale Patient:innen wendet und damit medizinische Kompetenz, Wertschöpfung und den Standort Wien nachhaltig stärkt.

Onkologische Spitzenmedizin in Wien

Das Zentrum wurde im April 2025 gegründet, um internationalen Patient:innen mit einer Krebsdiagnose raschen Zugang zu führenden onkologischen Expertenteams in Wien zu ermöglichen. Hintergrund ist die steigende internationale Nachfrage – insbesondere aus Osteuropa – nach spezialisierter Krebsmedizin in Österreich, das international für seine hohen Überlebensraten, moderne Therapien und exzellente Infrastruktur bekannt ist.

Vernetzte Expertise und umfassende Betreuung

Comprehensive Cancer Care Vienna ist als Netzwerk führender Fachärzt:innen basierend auf den Wiener Mavie Med Privatkliniken Confraternität & Goldenes Kreuz sowie Privatklinik Döbling konzipiert. Ergänzt wird das Angebot durch ausgewählte externe Partner wie Speziallabore und Radiotherapie-Institute. Die medizinische Leitung liegt bei Univ.-Prof. Dr. Johannes Drach, international renommierter Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie. Gemeinsam mit dem Mavie Med Team, das sich um die Betreuung internationaler Patient:innen kümmert, nahm er die Auszeichnung der Wirtschaftskammer entgegen.

„Unser Zentrum bietet innovative Behandlungsansätze, die Kooperation von renommierten Spezialist:innen sowie persönliche Pflege. Der Behandlungserfolg, der heute möglich ist, kann nur durch die enge Zusammenarbeit der Expertise aller beteiligten Disziplinen erreicht werden, etwa der Onkologie, Radiologie, Chirurgie, Pathologie und Strahlentherapie, sowie durch ihre systematische Kooperation in regelmäßigen „Tumorboard“-Sitzungen. Viele Spezialisten unseres Netzwerks verfügen über internationale Erfahrung und sind an wegweisenden wissenschaftlichen Studien auf dem Gebiet der Krebsforschung beteiligt. So können neue wissenschaftliche Erkenntnisse rasch in die klinische Praxis übergeführt werden“ , betont Drach.

Der multidisziplinäre Ansatz („comprehensive care“) deckt das gesamte Leistungsspektrum der Krebsversorgung ab: von Vorsorge und Früherkennung über Diagnostik, Zweitmeinungen und individuell abgestimmte Therapien bis hin zur Begleit- und Nachsorge. Ein zentrales Element ist das professionelle Case Management, bei dem Patient:innen während des gesamten Behandlungsprozesses von einem/ persönlichen -Spezialist:in koordiniert und begleitet werden.

Mit dem Exportpreis 2026 wird das Mavie Med Comprehensive Cancer Care Vienna als Beispiel für erfolgreiche internationale Gesundheitsdienstleistungen aus Österreich ausgezeichnet und unterstreicht die Rolle Wiens als Standort medizinischer Exzellenz.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz, die Privatklinik Wörgl in Tirol sowie die Mavie Med Arbeitsmedizin und Prävention. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt.