Black Voices Austria startet mit einer #BlackLivesMatter Aktionswoche in den Juni

Wien (OTS) -

Der Verein Black Voices Austria veranstaltet vom 1.-7. Juni 2026 die #BlackLivesMatter Aktionswoche mit Community Events und Veranstaltungen rund um antirassistische Bildungsarbeit, Community und Austausch. Den Abschluss und Höhepunkt der Woche ist die am 7. Juni um 16:00 Uhr stattfindende #BlackLivesMatter Demonstration, die am Maria-Theresien-Platz beginnt und über den Ring verlaufend am Sigmund-Freud-Park ihren Abschluss finden wird.

Nunmehr 6 Jahre nach dem Mord an George Floyd durch einen Polizeibeamten, gedenkt der Verein Black Voices Austria, welcher das erste Anti-Rassismus Volksbegehren Österreichs initiiert hat, mit dieser Demonstration allen Opfern von rassistischer Polizeigewalt und macht auf den anhaltenden Rassismus in Österreich aufmerksam.

Das Thema ist aktueller denn je, nachdem erst am 15. Mai 2026 Yves Sakila in Dublin in einer Art und Weise von Sicherheitspersonal getötet wurde, die erschreckenden Parallelen zu George Floyds Tod aufweist. Und auch in Österreich gedenken wir nicht zuletzt dem Tod von Marcus Omofuma, der vor 27 Jahren während seines Abschiebeflugs aus Österreich durch Beamte getötet wurde. Auch aufgrund des Erstarkens von rechtsextremen Parteien und der Normalisierung von rechtem Gedankengut in der Gesellschaft, ist es wichtig, für politischen Widerstand und Solidarität laut und sichtbar zu werden und auf den anhaltenden anti-Schwarzen Rassismus in Österreich aufmerksam zu machen.

Programm Aktionswoche 1.-7. Juni 2026:

1. Juni, 18:00 Uhr: Demo Schilder basteln mit Black Voices

2. Juni, 14:00 Uhr: Medien Workshop mit Fresh Vibes

3. Juni, 19:00 Uhr: Filmscreening + Q&A mit Black Voices und Afriwi Institut

4. Juni, TBA: BIPoC Hike mit Ifeoma

5. Juni, 18:00 Uhr: Lesung + Diskussion mit Afrieurotext

6. Juni, 20:00 Uhr: Get Together Black Voices mit Villa Vida

7. Juni 16:00 Uhr: BLM Demo Maria-Theresien-Platz

Black Voices Austria ist ein Verein, welcher das erste Anti-Rassismus Volksbegehren Österreich initiiert hat und sich für mehr Sensibilität in Bezug auf Rassismus in Österreich einsetzt. Weitere Informationen zu Black Voices Austria und der Aktionswoche unter:

Instagram: @blackvoices.at

www.blackvoices.at