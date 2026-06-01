AMS Wien: Erfolgreiche Vermittlung von Menschen mit mehrjähriger Arbeitslosigkeit

Wien (OTS) -

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Mai 2026 im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 121.539 angestiegen, die der AMS-Kundinnen und -Kunden in Schulung um 9,9 Prozent auf 33.910 zurückgegangen. Die Summe beider Gruppen ist um damit um 0,8 Prozent kleiner geworden.

Die Zahl der über 50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 3,7 Prozent gestiegen, die der unter 25-Jährigen um 4,7 Prozent gesunken.

Die Zahl der langzeitbeschäftigungslosen Personen, also jener, die seit mehr als einem Jahr auf Jobsuche sind, ist im Jahresvergleich um 6,8 Prozent größer geworden. „Das ist zwar mehr, als wir uns wünschen würden, aber der Zuwachs liegt deutlich unter jenem in fast allen anderen Bundesländern“, sagt AMS-Wien-Chef Winfried Göschl.

Während – übrigens nur in Wien – die Zahl der langzeitbeschäftigungslosen Männer gleichgeblieben ist, ist jene der Frauen um fast 16 Prozent gewachsen. „Das steigende Pensionsantrittsalter der Frauen dürfte hier eine entscheidende Rolle spielen“, ist Göschl überzeugt.

Das AMS Wien hat sein seit 2023 laufendes Pilotprojekt „Schritt für Schritt“ für die Vermittlung von Menschen, die länger als fünf Jahre arbeitslos waren, begleitend evaluieren lassen. „Unser Ziel war es, die Ursachen so langer Arbeitslosigkeit zu klären und nachhaltige Wege zurück in die Beschäftigung zu eröffnen“, sagt der AMS-Wien-Chef. Im Zentrum des Projekts steht ein bis zu drei Jahre dauerndes Casemanagement mit enger persönlicher Begleitung, individueller Planung und einer sechsmonatigen Nachbetreuung nach der Arbeitsaufnahme, ergänzt etwa durch niederschwellige Qualifizierungen bis hin zu direktem Zugang zu Psychotherapie ohne lange Wartezeiten.

„Die Ergebnisse der Arbeit mit dieser Personengruppe, die es auf dem Arbeitsmarkt sehr schwer hat, stimmen uns zuversichtlich“, sagt Göschl: „Von allen bis Ende 2025 abgeschlossenen Fällen konnte ein Viertel in ein Dienstverhältnis wechseln, das Bestand hatte – von diesen sogar mehr als 80 Prozent am ersten Arbeitsmarkt.“ Das ist – angesichts einer durchschnittlichen Arbeitslosigkeit von acht Jahren bei den Betroffenen – ein beachtlicher Erfolg. „Wir haben uns daher entschlossen, das Projekt mit heuer in unser Regelangebot zu übernehmen“, sagt Göschl.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im Mai im Einzelhandel um 6,3 Prozent und in der Warenproduktion um 6,9 Prozent gestiegen. Im Bau ist sie um 3,7 Prozent gesunken, in der Hotellerie und Gastronomie gleichgeblieben.

Die Wiener Unternehmen haben dem AMS Wien im Laufe des Monats Mai 9.299 offene Stellen zur Besetzung gemeldet, das sind um 12 Prozent mehr als im Mai 2025.