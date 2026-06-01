Innovation aus Wien als Wirtschaftsmotor: AOP Health erhielt WKO-Exportpreis in Gold

Wien (OTS) -

AOP Health freut sich über eine große Auszeichnung: Das Pharmaunternehmen holte den ersten Platz beim Exportpreis 2026 der WKO. Die Auszeichnung würdigt den internationalen Erfolg der Firma, die vor 30 Jahren in Wien gegründet wurde, um für Nischenindikationen Therapien zu erforschen und zu entwickeln. Gleichzeitig zeigt der Preis das Potenzial auf, das in österreichischer Innovation steckt: Seit seiner Gründung hat sich AOP Health vom Start-Up zu einem global tätigen Anbieter für Therapien für seltene Erkrankungen und in der Notfallmedizin entwickelt. Heute exportiert das globale Unternehmen hochspezialisierte Therapielösungen aus Österreich in internationale Märkte und verbindet so wissenschaftliche Exzellenz mit nachhaltigem Wachstum. Allein am Standort Wien bot das Unternehmen 2025 so über 300 hochqualifizierte Arbeitsplätze und erzielte über 450 Mio. Euro Umsatz.

Der Preis kommt in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit: Österreichs Exporte stehen weiterhin unter Druck , zugleich bleiben international erfolgreiche Unternehmen ein zentraler Faktor für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand. Denn laut WKO machen Exporte mehr als die Hälfte der österreichischen Wirtschaftsleistung aus. Vor diesem Hintergrund steht AOP Health exemplarisch für jene Innovationskraft, die vom Standort Österreich aus globale Wirkung entfalten kann.

30 Jahre Forschung und Entwicklung in Wien

AOP Health wurde als österreichisches Unternehmen gegründet, ist seitdem kontinuierlich gewachsen und nach wie vor Eigentümer-geführt. Sämtliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden im Wiener Headquarter gebündelt. Von hier aus steuert das Unternehmen seine internationale Expansion, darunter den jüngsten Schritt in die USA. Seit der Gründung der US-Tochter Mitte 2025 vermarktet AOP Health dort erfolgreich ein selbstentwickeltes Produkt, das in der Intensivmedizin eingesetzt wird. Das US-Team ist eng an das österreichische Headquarter angebunden.

„ Diese Auszeichnung ist eine besondere Anerkennung für die Leistung unserer Teams und für unseren Weg als österreichisches Unternehmen mit internationalem Anspruch “, meint Melissa Fellner, AOP Health Vice President Global Therapeutic Areas. Michael Kindell, Area Director Intercontinental bei AOP Health ergänzt: „ Wir haben in Wien gestartet, sind hier gewachsen und investieren weiterhin konsequent in Forschung, Entwicklung und regulatorische Exzellenz. Dass wir heute kontinuierlich expandieren und Patientinnen und Patienten in 55 Ländern erreichen, zeigt, welches Potenzial in österreichischer Innovation steckt. “

Solides Wachstum

AOP Health steht wirtschaftlich auf sicheren Beinen: Die Exportquote beträgt 85 Prozent. Das Exportvolumen stieg von 266 Millionen Euro im Jahr 2024 auf rund 398 Millionen Euro im Jahr 2025. Zugleich wuchs die Zahl der Mitarbeitenden im Konzern von 592 auf 650; allein in Österreich stieg sie in diesem Zeitraum von 309 auf 332. Seit Anfang 2026 zählt das Unternehmen bereits rund 700 Mitarbeiter*innen.

Im internationalen Wachstum setzt AOP Health auf resiliente europäische Lieferketten. Der Großteil der Produkte wird vollständig in Europa hergestellt; 100 Prozent werden in Europa abgefüllt und endverpackt. Damit verbindet das Unternehmen Exporterfolg mit Versorgungssicherheit, Qualitätsstandards und nachhaltigem Wirtschaften.