FSG-younion ad Pride Month 2026: Wir leben starkes Zeichen für Vielfalt, Sichtbarkeit & Zusammenhalt

Wien (OTS) -

Anlässlich des Pride Month bekennt sich die FSG (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen) in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft einmal mehr klar und unmissverständlich zu Diversität, Vielfalt und gelebter Solidarität. Sichtbares Zeichen dafür ist die Pride-Flagge, die am younion-Gebäude gehisst wurde - ein starkes Symbol für Unterstützung, Respekt und Zusammenhalt, das weit über den Pride Month hinausstahlt.

Denn für die FSG-younion ist eines klar: Vielfalt und Akzeptanz sind keine Frage einzelner Wochen, sondern gelebter Alltag – in allen Bundesländern, in sämtlichen Wiener Hauptgruppen sowie in allen Personalvertretungen, Abteilungen und Referaten. Die Werte der FSG-younion werden von ihren Mitgliedern tagtäglich getragen und sichtbar gemacht.

„Die gehisste Pride-Flagge ist ein klares Zeichen: Wir stehen für Offenheit, Respekt und Solidarität - und das nicht nur im Pride Month, sondern an allen 365 Tagen im Jahr. Sichtbarkeit schafft Bewusstsein und ist ein entscheidender Schritt hin zu echter Gleichstellung“, betont Daniel Waidinger, Referent für Inklusion & Diversität in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft und FSG-younion Funktionär.

Die FSG-younion versteht Vielfalt als Stärke und als fundamentalen Bestandteil einer gerechten Arbeitswelt. Unterschiedliche Identitäten, Lebensweisen und Perspektiven bereichern nicht nur den Arbeitsalltag, sondern stärken auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Umso wichtiger ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem jede:r Einzelne respektiert und geschützt wird.

Trotz vieler Fortschritte ist Diskriminierung nach wie vor Realität – auch im Berufsleben. Die FSG-younion stellt sich daher entschlossen vor ihre Mitglieder und bekennt sich klar zu einem diskriminierungsfreien Miteinander. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Ausgrenzung Platz ergreift. Als Gewerkschaft stehen wir schützend vor unseren Kolleg:innen und setzen uns aktiv für ihre Rechte ein. Unser klares Bekenntnis lautet: Nein zu Diskriminierung - Ja zu Vielfalt, Diversität und Liebe“, so Waidinger.

Dieses Engagement gründet auf den zentralen Werten der FSG: Solidarität, soziale Gerechtigkeit und die unantastbare Würde jedes Menschen. Gerade im öffentlichen Dienst und darüber hinaus kommt diesen Prinzipien besondere Bedeutung zu - sie sind Grundlage für ein faires, respektvolles und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld.

Wir bekräftigen im Pride Month unser klares Versprechen: Gemeinsam wird eine Arbeitswelt gestaltet, in der Vielfalt sichtbar ist, gelebt wird und selbstverständlich dazugehört – heute, morgen und an jedem Tag des Jahres.