Totschnig: Der Neptun Staatspreis für Wasser geht in die nächste Runde!

Wien (OTS) -

Ab dem 1. Juni 2026 heißt es wieder „Wasser marsch!“, denn an diesem Tag fällt der Startschuss für die Einreichung beim Neptun Staatspreis für Wasser 2027. Innovative und nachhaltige Wasserprojekte haben wieder die Chance auf die begehrte Auszeichnung in 5 Kategorien. Gesucht werden Einreichungen aus den Bereichen Forschung und Wissenschaft, Bildung, sowie aus Kunst und Kultur. Ergänzt wird dies durch Regionalkategorien, die herausragende Wasserprojekte in den Bundesländern prämieren sowie eindrucksvolle Wiener Wasser Momente auszeichnen. Insgesamt ist der Neptun Staatspreis für Wasser 2027 mit Preisgeldern in der Höhe von 21.000 Euro dotiert.



Wer sein Wasserprojekt beim Neptun Staatspreis für Wasser 2027 ins Rennen schicken möchte, kann dies von 1. Juni bis 11. Oktober 2026 über www.neptun-staatspreis.at tun. Erneut stehen mit WasserBILDUNG, WasserFORSCHT und WasserKREATIV drei Fachkategorien und mit WasserREGIONAL und WasserWIEN zwei Regionalkategorien zur Auswahl, die damit eine große Bandbreite an Projektdesigns und kreativen Einreichungen honorieren. Ausschlaggebend ist die Wertschätzung oder der nachhaltige Umgang mit unserer wertvollsten Ressource Wasser.



Umweltminister Norbert Totschnig: „Österreich ist mit seiner Ressource Wasser in besonderer Weise gesegnet. Das ist keine Selbstverständlichkeit und wir alle tragen die Verantwortung, dieses wertvolle Gut zu schützen, zu erhalten und das Bewusstsein dafür zu stärken, wie dies nachhaltig gelingen kann.

Mir ist es ein großes Anliegen, dieses Engagement und jene Menschen vor den Vorhang zu holen, die dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Mit ihren Projekten schaffen sie nicht nur konkrete Lösungen, sondern wirken auch als wichtige Botschafterinnen und Botschafter für den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Wasserressourcen. Genau dafür steht der Neptun Staatspreis für Wasser und wir freuen uns auf viele inspirierende und innovative Projekte.“



Fachjurys aus erfahrenen Expertinnen und Experten prüfen die Einreichungen eingehend, um die besten Projekte zu identifizieren. Aber auch die Öffentlichkeit ist eingeladen sich einzubringen: In den Kategorien WasserREGIONAL und WasserWIEN entscheidet zusätzlich ganz Österreich in einem online Voting darüber, wer sich über den Staatspreis freuen darf. Verliehen wird der Neptun Staatspreis für Wasser 2027 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung rund um den Weltwassertag 2027, der am 22. März stattfindet.



Nikolaus Sauer, Vizepräsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ergänzt: „Bei jedem Durchlauf des Neptun Staatspreis für Wasser macht es uns aufs Neue stolz, wie groß das Engagement der Österreicherinnen und Österreicher zum Thema Wasser ist. Ob im Bereich der Bewusstseinsbildung, der Forschung oder bei künstlerischen Projekten – sie zeigen die Wertschätzung und den verantwortungsvollen Umgang mit dem Element Wasser und es ist uns ein Anliegen, dies zu honorieren und mit der Öffentlichkeit zu teilen. Deshalb unterstützen wir die Vergabe des Neptun Staatspreis für Wasser.“



WasserFORSCHT – Prämierung zukunftsweisender Innovationen

In der Kategorie WasserFORSCHT sind innovative Projekte aus Wissenschaft, Forschung und Technologie zum Thema Wasser gesucht. Ob in der Trinkwasserversorgung, der nachhaltigen Wassernutzung, dem Gewässerschutz, der Abwasserentsorgung, dem Hochwasserschutz der Energieerzeugung und darüber hinaus – hier können Wissenschaft und Wirtschaft ihre Innovationskraft beweisen. Das Augenmerk dieser Kategorie liegt auf zukunftsweisenden neuen Entwicklungen und Lösungen.



Die Patenschaft für die Kategorie WasserFORSCHT hat bereits seit vielen Jahren die Stadt Wien - Wiener Wasser inne. „Die Sicherung der hohen Wasserqualität in Österreich erfordert einen großen Aufwand. Mit der Kategorie WasserFORSCHT des Neptun Staatspreises für Wasser zeichnen wir deshalb seit Jahren nachhaltige Projekte mit hoher gesellschaftlicher Relevanz und Praxisnähe aus. Diesen Innovationsgeist gilt es zu fördern, denn nur so können wir den Herausforderungen der Zukunft begegnen,“ betont Paul Hellmeier, Chef von Wiener Wasser, die Relevanz der Kategorie.



Martin Niederhuber, Präsident des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes (ÖWAV) fügt hinzu: „Durch Forschung und Entwicklung leisten die Österreicherinnen und Österreicher einen wichtigen Beitrag zu komplexen gesellschaftlichen Fragen und Herausforderungen. Wie vielfältig diese Lösungen sein können und wie viel Potenzial in der Innovationskraft in diesem Bereich steckt, zeigen die Einreichungen in der Kategorie WasserFORSCHT jedes Mal aufs Neue. Wir freuen uns schon sehr, weitere neue Projekte im Rahmen des Neptuns Staatspreis für Wasser 2027 entdecken zu dürfen.“



WasserBILDUNG: Projekte mit Multiplikatoreffekt

Die Fachkategorie WasserBILDUNG richtet sich vor allem an jene, die sich der Aufgabe verschrieben haben, das Bewusstsein rund um die Ressource Wasser in Österreich zu stärken. Hier sind Projekte und Initiativen gesucht, die Wissen vermitteln und einen bewussten Umgang mit Wasser fördern.



Unterstützt wird die Kategorie von der VERBUND Hydro Power GmbH, der das Thema Bildung besonders am Herzen liegt. „Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung zum wertvollen Gut Wasser, auch über den schulischen Bereich hinaus, ist in der heutigen Zeit bereits sehr wichtig und wird in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Der Neptun Staatspreis für Wasser honoriert mit der Kategorie WasserBILDUNG die Bemühungen der Österreicherinnen und Österreicher genau dieses Bewusstsein zu schaffen und es ist uns wichtig, dieses Engagement zu unterstützen und sichtbar zu machen,“ so Michael Strugl, CEO von Verbund.



WasserKREATIV – eine künstlerische Annäherung an das Element Wasser

Deutlich verspielter geht es in der Kategorie WasserKREATIV zu, in der die künstlerische Darstellung von Wasser in allen Kunstformen im Mittelpunkt steht. Ob darstellende, bildende oder experimentelle Kunst sowie Literatur oder Architektur – Werke, wo Wasser im Mittelpunkt steht, haben eine Chance auf den begehrten Preis.



„Wasser steht für Leben, Wandel und Vernetzung. Die Kategorie WasserKREATIV zeigt, wie innovative und kreative Ansätze dazu beitragen, das Bewusstsein für diese zentrale Ressource zu stärken und neue Perspektiven für einen verantwortungsvollen Umgang zu eröffnen – ein Anliegen, das wir als Kommunalkredit Public Consulting aktiv unterstützen,“ erklärt Johannes Laber, Geschäftsführer des Kategoriepaten Kommunalkredit Public Consulting GmbH.



In jeder der drei genannten Fachkategorien WasserBILDUNG, WasserFORSCHT und WasserKREATIV geht die Auszeichnung der Top 3 mit jeweils 5.000 Euro einher.



WasserREGIONAL: Wirkungsvolle Projekte auf Gemeindeebene

Die in Kooperation mit den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg ausgeschriebene Kategorie macht zwei besondere Merkmale aus: Einerseits können Projekte verschiedenster Bereiche und Schwerpunkte eingereicht werden – von Beiträgen zum Lebensraum Wasser über den Schutz vor Wassergefahren und Klimawandel, bis hin zur Vorsorge für Generationen und „Erlebnis Wasser“. Andererseits werden diese auf zwei Ebenen ausgezeichnet. So wird nicht nur ein Siegerprojekt pro Bundesland durch regionale Fachjurys gekürt, sondern es werden auch bundesweit die Top 3-Einreichungen per online Voting ermittelt, die sich über insgesamt 3.000 Euro Preisgeld freuen dürfen.



Ganz neu hat die Patenschaft des Bewerbs in den Bundesländern nun die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (RNI) übernommen. „Was den Neptun Staatspreis für Wasser und die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative verbindet ist die Wertschätzung und Achtung unserer Ressourcen. Wir freuen uns auf inspirierende Projekte jeglicher Art und in allen Bundesländern, die das Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und das Engagement der Österreicherinnen und Österreicher im ganzen Land demonstrieren,“ so Robert Pichler, Geschäftsführer der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (RNI) über die Entscheidung zur Unterstützung des Neptun Staatspreis für Wasser.



WasserWIEN sucht nach Ihrem schönsten Wiener Wasser Moment

In dieser Regionalkategorie, unterstützt durch den Kategoriensponsor Stadt Wien, können eindrucksvolle Bilder und Videoaufnahmen zum Thema Wasser eingereicht werden. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es gibt nur eine Bedingung: Die Darstellung muss einen Bezug zur Stadt Wien haben. In der Entscheidung der Preisvergabe kann ganz Österreich abstimmen: Über ein Online-Voting werden aus den Top Einreichungen die Preisträgerinnen und Preisträger ermittelt.



„Jeder Moment, an dem wir im Hahnumdrehen das beste Trinkwasser direkt in die Wohnung geliefert bekommen, ist ein ‚Wiener Wasser Moment‘. Damit das auch in Zukunft so bleibt, arbeiten wir mit Hochdruck an der Sicherung und am Ausbau der Wasserversorgung. Wir laden alle Wiener:innen ein, ihre Momente zu teilen und zu zeigen, wie wertvoll unser Leitungswasser für unsere Stadt ist,“ ruft der Wiener Klima- und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky zur Einreichung auf. Den Gewinnern oder Gewinnerinnen winken insgesamt 3.000 Euro.



Über den Neptun Staatspreis für Wasser

Der Neptun Staatspreis für Wasser ist die höchste Auszeichnung, die das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK), die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) und der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) für nachhaltige und kreative Projekte, sowie Innovationen rund um das Thema Wasser verleihen. Für einzelne Kategorien übernehmen namhafte Sponsorinnen und Sponsoren Patenschaften – aktuell die Stadt Wien - Wiener Wasser, die Kommunalkredit Public Consulting, die VERBUND AG sowie die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (RNI). Die Kategorie WasserREGIONAL wird zusätzlich von den Bundesländern unterstützt.