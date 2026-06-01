Lotto: Am Mittwoch geht es um einen Vierfachjackpot mit 4 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Auch bei der Lotto Ziehung am Sonntag hatte niemand einen Tipp mit den “sechs Richtigen”, bestehend aus den Zahlen 5, 18, 27, 31, 32 und 34 abgegeben. Damit geht es am kommenden Mittwoch nun um einen Vierfachjackpot für die Spielteilnehmer:innen. Im Topf für den oder die Sechser liegen dann bereits 4 Millionen Euro. Es ist dies der fünfte Vierfachjackpot des heutigen Jahres. Die vier bisherigen entwickelten sich alle noch zu einem Fünffachjackpot weiter.

Auch die Zusatzzahl 3 brachte in der vergangenen Runde zumindest keinem Fünfer zusätzliches Glück. Damit geht es für die nächsten Fünfer mit Zusatzzahl nun ebenfalls um einen Jackpot. Im Jackpottopf dafür liegen dann am Mittwoch 220.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus hatte am Sonntagabend niemand die richtigen Sechser-Zahlen getippt. Hier konnten allerdings die LottoPlus Fünfer davon profitieren. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang auf sie aufgeteilt. Jeder der insgesamt 27 LottoPlus Fünfer erhält somit etwas mehr als 9.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker ist einem bzw. einer Spielteilnehmer:in aus der Steiermark ein Solo-Gewinn gelungen. Sie oder er hatte sowohl die richtige Joker-Kombination auf dem Tippschein stehen als auch das “Ja” zum Joker angekreuzt. Damit wandert der Gewinn in der Höhe von etwas mehr als 190.000 Euro in die Steiermark.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 31. Mai 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen