Aviso, 10.06: Auftakt-Pressekonferenz zum 75. Österreichischen Städtetag in Leoben

Wien (OTS) -

Wien/Leoben – Anlässlich der Eröffnung des 75. Österreichischen Städtetages in Leoben laden Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig, Gastgeber und Vorsitzender der Städtebund-Landesgruppe Steiermark Bürgermeister Kurt Wallner und Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger (Bruck/Mur) zu einer Pressekonferenz.

Im Fokus stehen dabei aktuelle Herausforderungen der Städte und Gemeinden. Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig spricht über die Finanzen der Städte und die Reformpartnerschaft. Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger schildert die finanzielle Lage von Bruck/Mur. Leobens Bürgermeister Kurt Wallner spricht als gastgebender Bürgermeister über Leoben als grüne, urbane Ankerstadt der Obersteiermark – mit starken Bildungs- und Forschungseinrichtungen, moderner Wirtschaft und hoher Lebensqualität.

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Auftakt-Pressekonferenz am 75. Österreichischen Städtetag in Leoben

Mittwoch, 10. Juni 2026, 11.00 Uhr

Ort: Live Congress Leoben, Josef-Graf-Gasse 4-6, 8700 Leoben

Das Programm mit allen Details des 75. Österreichischen Städtetages und den Livestream der gesamten Veranstaltung finden Sie unter www.staedtetag.at bzw. www.staedtetag.at/livestream #städtetag2026

Laufend aktuelle Fotos des 75. Österreichischen Städtetages zum Download unter: https://www.picdrop.de/markuswache/Staedtetag_2026

Akkreditierungen für Medienvertreter:innen

Vertreter:innen der Medien sind am 75. Österreichischen Städtetag herzlich willkommen. Ein Zutritt ist allerdings nur mit einer gültigen Akkreditierung möglich. Für eine Anmeldung zur Pressekonferenz oder für eine Akkreditierung zu weiteren Programmpunkten wenden Sie sich bitte an [email protected]

Über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die in der Verfassung verankerte Interessenvertretung und starke Stimme für Städte und größere Gemeinden in Österreich. Zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung leben in Städten und Stadtregionen. Auch mehr als 70 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich hier. Der Österreichische Städtetag ist die jährliche Generalversammlung. Mehr Infos auf www.staedtebund.gv.at

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