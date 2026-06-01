- 01.06.2026, 09:56:02
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Aviso, 10.06: Auftakt-Pressekonferenz zum 75. Österreichischen Städtetag in Leoben
Finanzen der Städte im Vordergrund
Wien/Leoben – Anlässlich der Eröffnung des 75. Österreichischen Städtetages in Leoben laden Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig, Gastgeber und Vorsitzender der Städtebund-Landesgruppe Steiermark Bürgermeister Kurt Wallner und Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger (Bruck/Mur) zu einer Pressekonferenz.
Im Fokus stehen dabei aktuelle Herausforderungen der Städte und Gemeinden. Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig spricht über die Finanzen der Städte und die Reformpartnerschaft. Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger schildert die finanzielle Lage von Bruck/Mur. Leobens Bürgermeister Kurt Wallner spricht als gastgebender Bürgermeister über Leoben als grüne, urbane Ankerstadt der Obersteiermark – mit starken Bildungs- und Forschungseinrichtungen, moderner Wirtschaft und hoher Lebensqualität.
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Auftakt-Pressekonferenz am 75. Österreichischen Städtetag in Leoben
Mittwoch, 10. Juni 2026, 11.00 Uhr
Ort: Live Congress Leoben, Josef-Graf-Gasse 4-6, 8700 Leoben
Das Programm mit allen Details des 75. Österreichischen Städtetages und den Livestream der gesamten Veranstaltung finden Sie unter www.staedtetag.at bzw. www.staedtetag.at/livestream #städtetag2026
Laufend aktuelle Fotos des 75. Österreichischen Städtetages zum Download unter: https://www.picdrop.de/markuswache/Staedtetag_2026
Akkreditierungen für Medienvertreter:innen
Vertreter:innen der Medien sind am 75. Österreichischen Städtetag herzlich willkommen. Ein Zutritt ist allerdings nur mit einer gültigen Akkreditierung möglich. Für eine Anmeldung zur Pressekonferenz oder für eine Akkreditierung zu weiteren Programmpunkten wenden Sie sich bitte an [email protected]
Über den Österreichischen Städtebund
Der Österreichische Städtebund ist die in der Verfassung verankerte Interessenvertretung und starke Stimme für Städte und größere Gemeinden in Österreich. Zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung leben in Städten und Stadtregionen. Auch mehr als 70 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich hier. Der Österreichische Städtetag ist die jährliche Generalversammlung. Mehr Infos auf www.staedtebund.gv.at
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Rückfragen & Kontakt
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Kommunikation Österreichischer Städtebund
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E-Mail: [email protected]
Kerstin Neukamp
Pressesprecherin Stadt Leoben
Mobil: 0676 844 062 373
E-Mail: [email protected]
Helmut Maier
Pressesprecher Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger
Mobil: 0664 3962492
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