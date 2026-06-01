Familie als Lebenswerk – Auszeichnung langjähriger Paare für ihr Vorbild

Wien (OTS) -

1993 erklärte die UN den 15. Mai zum „Internationalen Tag der Familie". Dem diesjährigen UNO-Motto „Familien, Ungleichheiten und Kindeswohl" widmeten sich die Universal Peace Federation Österreich, die Familienföderation und die Frauenföderation am 30. Mai in Wien mit der Konferenz „Familie – Schule der Liebe: Starke Familien, glückliche Kinder". Die Veranstaltung in der Seidengasse brachte ein internationales Publikum sowie renommierte Redner zusammen, um über den Wert der Familie zu diskutieren.

Höhepunkt war die Verleihung des „True Family Awards” an Paare aus China, der Ukraine und Syrien, die durch ihre langjährige Partnerschaft den Wert von Ehe und Familie verkörpern. Musikalische Darbietungen rundeten das Programm stimmungsvoll ab, bevor ein Buffet Raum für Austausch und Vernetzung bot

Musikalische Darbietungen und ein Buffet zu Beginn und am Ende rundeten das Programm stimmungsvoll ab.

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