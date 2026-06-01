  • 01.06.2026, 09:50:32
  • /
  • OTS0053

Familie als Lebenswerk – Auszeichnung langjähriger Paare für ihr Vorbild

Konferenz unter dem Titel „Familie – Schule der Liebe: Starke Familien, glückliche Kinder"

Wien (OTS) - 

1993 erklärte die UN den 15. Mai zum „Internationalen Tag der Familie". Dem diesjährigen UNO-Motto „Familien, Ungleichheiten und Kindeswohl" widmeten sich die Universal Peace Federation Österreich, die Familienföderation und die Frauenföderation am 30. Mai in Wien mit der Konferenz „Familie – Schule der Liebe: Starke Familien, glückliche Kinder". Die Veranstaltung in der Seidengasse brachte ein internationales Publikum sowie renommierte Redner zusammen, um über den Wert der Familie zu diskutieren.

Höhepunkt war die Verleihung des „True Family Awards” an Paare aus China, der Ukraine und Syrien, die durch ihre langjährige Partnerschaft den Wert von Ehe und Familie verkörpern. Musikalische Darbietungen rundeten das Programm stimmungsvoll ab, bevor ein Buffet Raum für Austausch und Vernetzung bot

Musikalische Darbietungen und ein Buffet zu Beginn und am Ende rundeten das Programm stimmungsvoll ab.

Weitere Informationen und Details

Rückfragen & Kontakt

Familienföderation für Weltfrieden Österreich
Johann Brunnbauer
Telefon: 066473579171
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Familienföderation für Weltfrieden

Rückfragen & Kontakt

Familienföderation für Weltfrieden Österreich
Johann Brunnbauer
Telefon: 066473579171
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright