  • 01.06.2026, 09:49:02
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NÖ Familienfest: Buntes Treiben auf der Schallaburg begeisterte rund 3.500 Gäste

Schallaburg als bunter Abenteuerspielplatz mit abwechslungsreichem Programm

St. Pölten (OTS) - 

Bunt, lebhaft und fröhlich – so gestaltete sich das NÖ Familienfest mit dem abwechslungsreichen Programmangebot auf der Schallaburg, das bereits rund 3.500 Gäste begeisterte. Auch Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ließ sich von der großartigen Stimmung mitreißen: „Ich bin immer wieder beeindruckt vom Programm, vom Ambiente und von der Stimmung, die bereits seit Jahrzehnten beim NÖ Familienfest herrscht. Am meisten aber freut es mich, dass die Beliebtheit des Events ungebrochen ist – weil Familien hier eine schöne Zeit miteinander verbringen können, weil für jeden Geschmack etwas zu finden ist und weil hier gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen geschaffen werden.“

Besonders begeistert waren die großen und kleinen Gäste von den Bühnenacts: So trat bei den Familienkonzerten die Gruppe „Klangbäckerei kBumm“ mit Melodien zum Mitsingen und Mittanzen auf. Eine Geschichtenerzählerin ließ die Besucherinnen und Besucher in spannende Abenteuer eintauchen, und beim Mitmachtheater konnte man sogar selbst seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Zirkus-, Zauber- und Kasperlaufführungen bringen alle zum Staunen. Zahlreiche Kreativ-, Bewegungs- und Spielestationen sorgen für Spaß und Unterhaltung für jede Altersgruppe.

„Das NÖ Familienfest zeigt uns jedes Mal aufs Neue, wie viel Kraft in Gemeinschaft steckt – ein Tag voller Lachen, Begegnungen und kleiner Momente, die lange in Erinnerung bleiben“, ist Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH, überzeugt.

Nähere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected].

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
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