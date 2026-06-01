Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums Waidhofen/Ybbs auf ehemaligem EVN-Areal

St. Pölten (OTS) -

Gemeinsam mit dem Leiter der Gruppe Gesundheit und Soziales des Landes Niederösterreich Filip Deimel, Bürgermeister Werner Krammer, Vorstand der NÖ LGA Bernhard Kadlec, dem Geschäftsführer der Gesundheitsregion Mostviertel Martin Kaiser, der Kaufmännischen Direktorin Jacqueline Kreismayr, der stellvertretenden Pflegedirektorin Claudia Bechyne sowie den Architekten des Grazer „Atelier Frühwirt“ besichtigte die Landesrätin das bestehende Pflege- und Betreuungszentrum sowie das Areal, auf dem das neue Pflege- und Betreuungszentrum entstehen wird. „Der Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums ist eines der größten Projekte in der NÖ Pflege- und Betreuungsstrategie 2025+ und geht nun in die Umsetzung. Dieses Projekt ist ein Meilenstein für die gesamte Region. Wir schaffen hier moderne, nachhaltige Strukturen, die den Menschen zugutekommen – Bewohnerinnen und Bewohnern ebenso wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Besuchstermin.

Dieser Neubau auf dem Gelände des ehemaligen EVN-Gebäudes wird moderne Pflege- und Betreuungsangebote unter einem Dach vereinen. Nach Beendigung der baulichen Maßnahmen stehen 144 Pflege- und Betreuungsplätze zur Verfügung. Diese 144 Pflege- und Betreuungsplätze werden in 130 Langzeitpflege-Plätze mit integrierter Kurzzeitpflege und demenzieller Betreuung, 8 Plätze für rehabilitative Übergangspflege und 6 Plätze für Schwerstpflege unterteilt. Der steigende Bedarf an teilstationären Betreuungsangeboten wird durch ein integriertes Tageszentrum für Tagesgäste abgedeckt werden. Das Vorhaben wird nun Schritt für Schritt konsequent umgesetzt.

„Mit dem Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums Waidhofen/Ybbs schaffen wir ein zukunftsweisendes Umfeld, das den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner ebenso gerecht wird wie den Anforderungen moderner Pflege. Gleichzeitig investieren wir in attraktive Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stärken damit die langfristige Versorgungssicherheit in der Region“, betont der Vorstand der NÖ LGA Bernhard Kadlec.

„Ziel ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht nur komfortable und barrierefreie Wohnräume zu bieten, sondern auch ein ansprechendes Umfeld, das Lebensqualität, Gemeinschaft und soziale Teilhabe fördert. Die Anbindung an die zentrale Infrastruktur – etwa Energie- und Speisenversorgung – wird, wie bereits bisher, über das Landesklinikum Waidhofen/Ybbs gesichert“, erklären die Kaufmännische Direktorin Jacqueline Kreismayr und die stellvertretende Pflegedirektorin vom PBZ Waidhofen/Ybbs Claudia Bechyne.

Auch die leitenden Architekten des Neubaus, Sonja und Martin Frühwirt, vom Atelier Frühwirt, heben die Besonderheit dieses Großprojektes hervor und freuen sich, dieses bedeutende Projekt planen zu dürfen. Ziel ist es, ein Pflegezentrum zu entwickeln, das funktional, architektonisch hochwertig und vor allem menschlich gedacht ist.

Der Lokalaugenschein hat verdeutlicht, wie wichtig dieses Projekt für Waidhofen/Ybbs und die gesamte Region ist. „Mit dem Neubau wird ein zentraler Schritt für eine moderne und verlässliche Pflegeversorgung im Sinne eines integrierten Gesundheitsclusters hier in Waidhofen/Ybbs gesetzt - das begrüßen wir sehr“, so der Bürgermeister Werner Krammer.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected].