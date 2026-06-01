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AVISO: Der neue österreichische Reisepass – Rückblick und Ausblick
Innenminister Karner und OESD-Generaldirektor Lackner informieren anlässlich des zweimillionsten ausgestellten Passes – 2. Juni 2026, 10:30 Uhr
Anlässlich der Ausstellung des zweimillionsten österreichischen Reisepasses im neuen Design laden Innenminister Gerhard Karner und der Generaldirektor der Österreichischen Staatsdruckerei (OESD), Helmut Lackner, zu einem gemeinsamen Pressestatement ein.
Im Rahmen dieses Medientermins werden ein Rückblick auf die bisherige Ausstellungsphase sowie ein Ausblick auf aktuelle Entwicklungen präsentiert.
Wann: 2. Juni 2026, 10:30 Uhr
Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/489etmzk
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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