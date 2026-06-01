Neuer Standort bringt Namenswechsel mit sich

Wien (OTS) -

Die Gerstgrasser Steuerberatung GmbH sowie Gerstgrasser Digitalisierungspartner GmbH in Schlins sind an ihren brandneuen Standort in der Walgaustraße 60 übersiedelt. Beide Gesellschaften sind bereits seit Anfang 2026 Teil des internationalen BDO Netzwerks. Mit der Übersiedlung wurde nun auch der Namenswechsel zu BDO Steuerberatung GmbH und BDO Digitalisierungspartner GmbH vollzogen.



„Der neue Standort mit moderner Infrastruktur und genügend Platz für Kund:innentermine sowie unser Team markiert einen wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte, auf den wir sehr stolz sind“, so Christian Gerstgrasser, Steuerberater und Partner bei BDO. „Gleiches gilt für unseren Zusammenschluss mit dem internationalen BDO Netzwerk, der zwar offiziell bereits stattgefunden hat, mit der Übersiedlung nun aber auch nach außen vollständig sichtbar wird.“



Mit dem Zusammenschluss bündeln beide Unternehmen ihre Kompetenzen sowohl in der Steuerberatung als auch in Sachen digitaler Dienstleistungen und schaffen so eine gemeinsame Basis für die weitere Entwicklung. Oberstes Ziel ist die noch umfassendere Betreuung der Kund:innen, denen nun zusätzlich zur Expertise des Gerstgrasser-Teams die gesamte BDO Servicepalette in den Bereichen Advisory, Assurance, Business Services & Outsourcing sowie Tax mit mehr als 1.200 Kolleg:innen in ganz Österreich zur Verfügung stehen.



„An den Ansprechpersonen für unsere Kund:innen ändert sich ebenso wenig etwas wie an der bisherigen Zusammenarbeit. Höchste Qualität und Vertrauen sind zentrale Werte, die wir mit BDO teilen und selbstverständlich weiterhin hochhalten werden“, erklärt Markus Klösges, Geschäftsführer der Digitalisierungspartner GmbH und Director bei BDO.

„Christian, Markus und ihr Team sind die optimale Ergänzung für BDO: gemeinsame Expertise in der Steuerberatung und Dienstleistungen im Digitalbereich, die wir nun auch den BDO Kund:innen anbieten können. Wir bündeln, was zusammengehört: Erfahrung, Kompetenz und den Anspruch an eine verlässliche Begleitung von Kund:innen in Vorarlberg und in ganz Österreich“, so Peter Bartos, Partner bei BDO.