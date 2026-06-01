Football Factory eröffnet in Wien und bringt die Zukunft des Fußballtrainings nach Österreich

Wien (OTS) -

Mit Football Factory eröffnet in Wien ein innovatives Trainingszentrum, das modernes Fußballtraining mit professionellem Coaching, datenbasierter Leistungsanalyse und innovativer Technologie verbindet.

Gemeinsam mit Starballer und dessen Mitgründer Julian Baumgartlinger, ehemaligem ÖFB-Teamkapitän, bringt Football Factory ein Trainingskonzept nach Wien, das Spielerentwicklung messbar macht und neue Maßstäbe im Bereich First-Touch-Training setzt.

Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie an Amateur- und Profispieler, die ihre technischen Fähigkeiten gezielt weiterentwickeln möchten.

Durch die Kombination aus professionellem Coaching, modernster Fußballtechnologie und messbaren Leistungsdaten schafft Football Factory eine Trainingsumgebung mit mehr Ballkontakten, direktem Feedback und transparenter Fortschrittsmessung. Das Ergebnis sind intensivere Trainingseinheiten, höhere Wiederholungszahlen und eine gezieltere individuelle Förderung.

Zum Angebot zählen Individual- und Kleingruppentrainings, Vereinsprogramme, Performance Training, Kindergeburtstage sowie Firmen- und Teamevents. Football Factory richtet sich an Spieler aller Alters- und Leistungsstufen – vom Nachwuchstalent über ambitionierte Amateurspieler bis hin zum Profi.

Mit dem ersten Standort in der Triester Straße 134 in Wien verfolgt Football Factory eine langfristige Vision: moderne Trainingsmöglichkeiten für noch mehr Menschen zugänglich zu machen und das Konzept in den kommenden Jahren auf weitere Standorte in Wien und Österreich auszuweiten.

Exklusives Media & Stakeholder Event

Im Rahmen eines exklusiven Media & Stakeholder Events präsentiert Football Factory am 2. Juni 2026 von 17:00 bis 21:00 Uhr erstmals ausgewählten Vertreter aus Medien, Wirtschaft und der österreichischen Fußballlandschaft das neue Trainingskonzept sowie die dahinterstehende Technologie.

Die Gäste erhalten die Möglichkeit, die Trainingssysteme selbst zu testen, einen Einblick in die Vision hinter Football Factory zu gewinnen und die Menschen hinter dem Konzept kennenzulernen.

Die Vision von Football Factory ist es, die Zukunft des Fußballtrainings aktiv mitzugestalten und moderne Spielerentwicklung für alle zugänglich zu machen.

Für Medienanfragen, Interviewtermine sowie Anmeldungen zum Media & Stakeholder Event wenden Sie sich bitte an:

Linn Minar

Head of Marketing & PR

[email protected]