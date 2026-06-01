Wien, Linz, Graz (OTS) -

Kurzmeldung:

Pure Investments holt Stefan Pölzl als Partner

Die auf die Restrukturierung von insolventen Produktionsunternehmen spezialisierte Private Equity Gesellschaft Pure Investments verstärkt sich mit dem Transformationsexperten Stefan Pölzl als Partner. Der Industriemanager soll insbesondere die operative Weiterentwicklung der Portfoliounternehmen vorantreiben und dabei u.a. Wertschöpfungspotenziale in Einkauf, Prozessen, Produktion und Cashflow realisieren.

„Kapital ist wichtig – aber ohne operative Exzellenz verpufft jede Finanzierung“, betont Ulrich Kallausch, Managing Partner, die Philosophie von Pure Investments. Genau diese operative Qualität bringt Stefan Pölz als ideale Ergänzung fürs Team mit.

Wie gut Pölzl ins Betätigungsfeld des Restrukturierungsspezialisten passt, zeigt die Entwicklung des Maschinenbauers Hofmann, der nach einem Konkurs im vergangenen Jahr heute wieder Aufträge für internationale Industriekunden abwickelt. Auch bei weiteren Beteiligungen, wie dem Kellereitechnik-Anbieter WOTTLE, soll Pölzl operative Impulse setzen: „Diese Beispiele zeigen, welches Potenzial im heimischen Mittelstand steckt – oft fehlen nur Struktur, Fokus und Geschwindigkeit“

Langversion:

Pure Investments holt Transformationsexperten Pölzl – mehr operative Tiefe für Beteiligungen

Der Restrukturierungsinvestor Pure Investments verstärkt sein Partnerteam mit dem Industrie- und Turnaround-Spezialisten Stefan Pölzl. Damit schärft das Unternehmen seinen Fokus auf operative Wertschöpfung – ein Bereich, der angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage generell immer wichtiger wird.

Pölzl soll künftig insbesondere die Performance der Beteiligungen entlang zentraler industrieller Hebel – von Einkauf über Produktion bis zur Organisation – weiterentwickeln. Der Manager bringt mehr als 13 Jahre Erfahrung in der operativen Transformation von Industrieunternehmen mit, unter anderem bei der MM Group, Pankl Racing Systems und Krenhof.

Der Zugang von Pure Investments geht dabei über klassische Finanzrestrukturierung weit hinaus: „Integraler Bestandteil unserer Strategie ist der Fokus auf die Steigerung von Effizienz, Produktivität sowie Cashflow. Daher sehen wir die Notwendigkeit, uns als Investor mit eigenem Team und einschlägigem Restrukturierungs-Knowhow im Tagegeschäft einzubringen“, betont Ulrich Kallausch, Managing Partner von Pure Investments. „Kapital ist wichtig – aber ohne operative Exzellenz verpufft jede Finanzierung. Genau deshalb ist Stefan Pölzl eine wesentliche Bereicherung für unser Team!“

Hofmann zeigt erfolgreichen Turnaround

Pure Investments fokussiert auf insolvente österreichische Produktionsunternehmen mit zukunftsfähigem Kerngeschäft. Das Potenzial dieses Ansatzes zeigt etwa Hofmann Industrieofenbau. Das oberösterreichische Traditionsunternehmen konnte nach einem Konkurs Ende vergangenen Jahres aufgefangen werden. Heute ist Hofmann am Markt wieder eine gesuchte Adresse im Industrieofenbau und beliefert namhafte, internationale Industriekunden mit seinen technisch ideal auf die individuellen Bedürfnisse ausgelegten Anlagen. Für Stefan Pölzl ein gutes Beispiel, wie mit klarer Strategie Unternehmenskrisen gemeistert werden können: „Chancen erkennen, unmittelbar Entscheidungen treffen und Maßnahmen sauber umsetzen – so entstehen aus Krisen neue Erfolge!“

Operative Hebel im Fokus

Im Zentrum der Strategie stehen insbesondere Verbesserungen im Einkauf, in der Produktionssteuerung und im Working Capital – also genau in jenen Bereichen, die bereits kurzfristig auf Ergebnis und Liquidität wirken. „Die größten Hebel liegen im Operativen“, zeigt sich Pölzl überzeugt. „Transformationen scheitern im Allgemeinen nicht an der Strategie, sondern an der Umsetzung.“

Maßnahmen sollten daher strikt KPI-basiert, mit Fokus auf Margen, Cashflow, Produktivität und Umsetzungsgeschwindigkeit angegangen werden. „Es hilft nichts, gleichzeitig Initiativen z.B. zur Kostensenkung, Prozessdigitalisierung, Erschließung neuer Märkte und zur Veränderung von Strukturen zu starten. Damit steigt die Komplexität schneller als die Wirkung. Erfolgsentscheidend ist nicht die Zahl der Initiativen, sondern deren Impact auf das Ergebnis.“

Das Potenzial des Mittelstands stärken

Operative Expertise bringt Pure Investments seit Frühjahr 2025 auch beim Kellereitechnik-Hersteller WOTTLE mit Sitz in Poysdorf in Niederösterreich ein. Das Unternehmen entwickelt und produziert Maschinen sowie komplette Lösungen für Weinbaubetriebe in Österreich und CEE. Mit Maßnahmen wie der Reduktion der Fertigungstiefe, Lieferantenbündelung und neuen technischen Konzepten arbeitet Pure Investments daran, Österreichs letzten Hersteller von Weinpressen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. „Diese Beteiligungen zeigen, welches Potenzial im heimischen Mittelstand steckt – oft fehlen nur Struktur, Fokus und Geschwindigkeit“, freut sich Stefan Pölzl als neuer Partner bei Pure Investments das ideale Umfeld gefunden zu haben.