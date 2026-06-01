Continentale Versicherungsverbund: 5-Milliarden-Euro-Marke überschritten

Dortmund/Wien (OTS) -

Der auch auf dem hiesigen Markt mit den Lebensversicherern Continentale und EUROPA aktive Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit überschritt 2025 erstmals die 5-Milliarden-Euro-Umsatzmarke. Die Prämieneinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft stiegen um 7,3 Prozent (Markt +6,6 Prozent) auf 5,10 Milliarden Euro.

Die Ertragslage der Unternehmensgruppe bleibt auf hohem Niveau. Aus dem Kapitalanlagebestand von 28,06 Milliarden Euro erzielte der Konzern 2025 ein Kapitalanlageergebnis von 692 Millionen Euro. Das Bruttoergebnis des Verbundes liegt mit 637 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert. Das Eigenkapital stockte der Konzern im vergangenen Geschäftsjahr um 56 Millionen Euro auf 1,16 Milliarden Euro auf.

Lebensversicherung mit starkem Wachstum

Das Geschäftsfeld Lebensversicherung legte im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent auf 1,60 Milliarden Euro zu. Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung ist die Continentale Lebensversicherung AG. Sie weist 2025 ein Prämienplus von 8,6 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro aus. Entsprechend ihrer Strategie, langfristiges Wachstum in erster Linie über laufende Beiträge zu erwirtschaften, ist der Anteil der Einmalerläge an den gesamten Prämieneinnahmen mit 12,3 Prozent bei der Continentale relativ gering.

Bei ihrer Schwestergesellschaft EUROPA Lebensversicherung war unter anderem im Segment Risikolebensversicherungen die Nachfrage höher als im Vorjahr, sie konnte die natürlichen Abläufe allerdings nicht vollständig ausgleichen. So reduzierten sich die Prämieneinnahmen der EUROPA Lebensversicherung 2025 geringfügig auf 338 Millionen Euro.

Weitere Informationen finden freie Vermittler unter https://makler.continentale.at/.

Der Continentale Versicherungsverbund in Österreich

Die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich bündelt seit 2011 die Continentale Assekuranz Service GmbH. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit 30 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem bietet sie fondsgebundene Rentenversicherungen an. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.