  • 01.06.2026, 09:26:02
  • /
  • OTS0038

Pressekonferenz - Ausstellungseröffnung zur Gewaltgeschichte in Österreich 1918 und 1955 und Information zur laufenden Museumsreform

Dienstag, 9. Juni 2026 um 10:00 Uhr im Heeresgeschichtlichen Museum mit Direktor Georg Hoffmann und den Kuratoren Niko Wahl und Thomas Edelmann

Wien (OTS) - 

Das Heeresgeschichtliche Museum befindet sich seit 2023 in einem umfassenden Reformprozess. Mit der Ausstellung Gewalt – Gesellschaft. Österreich im Zeitalter der Weltkriege 1918 bis 1955 wird dieser Reformprozess auch inhaltlich sichtbar.

In sechs Kapiteln beleuchtet die Ausstellung gesellschaftliche Mechanismen von Gewalt, ihre Darstellung in Bildern und Sprache sowie unterschiedliche Formen von Gewalt und deren Wirkungsweisen: Gewalt durch paramilitärische Akteure, aber auch Gewalt als Mittel des Staates bis hin zum nationalsozialistischen Vernichtungskrieg und dem Holocaust. Anhand von 42 Biografien werden die Lebenswege unterschiedlicher Personen der Geschichte gegenübergestellt. Dadurch werden historische Entwicklungen ebenso wie die Handlungsspielräume Einzelner aus unterschiedlichen Perspektiven greifbar.

Direktor Georg Hoffmann informiert im Rahmen der Pressekonferenz über den aktuellen Stand der Reform des Heeresgeschichtlichen Museums. Die Kuratoren Niko Wahl und Thomas Edelmann geben Einblick in Konzept, Schwerpunkte und kuratorische Zugänge der neuen Ausstellung.

Pressekonferenz
Eröffnung der Ausstellung Gewalt – Gesellschaft. Österreich im Zeitalter der Weltkriege 1918 bis 1955 und Information zur laufenden Museumsreform

Datum: Dienstag, 9. Juni 2026
Zeit: 10:00 Uhr
Ort: Heeresgeschichtliches Museum, Arsenal, Objekt 1, 1030 Wien

Gesprächspartner:
Georg Hoffmann, Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums
Niko Wahl, Kurator
Thomas Edelmann, Kurator am Heeresgeschichtlichen Museum

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Informationen zur Anfahrt: barrierefrei zugänglich, Schnellbahn - Station Quartier Belvedere, Straßenbahnlinien - 18, D, O, Autobuslinien - 13A, 69A, U1 Südtiroler Platz – Hauptbahnhof, Parkplätze vorhanden

Rückfragen & Kontakt

Heeresgeschichtliches Museum
Michaela Zach
Öffentlichkeitsarbeit
Heeresgeschichtliches Museum, 1030 Wien, Arsenal, Objekt 1
Telefon: +43 664 88763921
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.hgm.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Landesverteidigung

Rückfragen & Kontakt

Heeresgeschichtliches Museum
Michaela Zach
Öffentlichkeitsarbeit
Heeresgeschichtliches Museum, 1030 Wien, Arsenal, Objekt 1
Telefon: +43 664 88763921
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.hgm.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright