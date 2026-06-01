Pressekonferenz - Ausstellungseröffnung zur Gewaltgeschichte in Österreich 1918 und 1955 und Information zur laufenden Museumsreform

Wien (OTS) -

Das Heeresgeschichtliche Museum befindet sich seit 2023 in einem umfassenden Reformprozess. Mit der Ausstellung Gewalt – Gesellschaft. Österreich im Zeitalter der Weltkriege 1918 bis 1955 wird dieser Reformprozess auch inhaltlich sichtbar.

In sechs Kapiteln beleuchtet die Ausstellung gesellschaftliche Mechanismen von Gewalt, ihre Darstellung in Bildern und Sprache sowie unterschiedliche Formen von Gewalt und deren Wirkungsweisen: Gewalt durch paramilitärische Akteure, aber auch Gewalt als Mittel des Staates bis hin zum nationalsozialistischen Vernichtungskrieg und dem Holocaust. Anhand von 42 Biografien werden die Lebenswege unterschiedlicher Personen der Geschichte gegenübergestellt. Dadurch werden historische Entwicklungen ebenso wie die Handlungsspielräume Einzelner aus unterschiedlichen Perspektiven greifbar.

Direktor Georg Hoffmann informiert im Rahmen der Pressekonferenz über den aktuellen Stand der Reform des Heeresgeschichtlichen Museums. Die Kuratoren Niko Wahl und Thomas Edelmann geben Einblick in Konzept, Schwerpunkte und kuratorische Zugänge der neuen Ausstellung.

Pressekonferenz

Eröffnung der Ausstellung Gewalt – Gesellschaft. Österreich im Zeitalter der Weltkriege 1918 bis 1955 und Information zur laufenden Museumsreform

Datum: Dienstag, 9. Juni 2026

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Heeresgeschichtliches Museum, Arsenal, Objekt 1, 1030 Wien

Gesprächspartner:

Georg Hoffmann, Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums

Niko Wahl, Kurator

Thomas Edelmann, Kurator am Heeresgeschichtlichen Museum

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Informationen zur Anfahrt: barrierefrei zugänglich, Schnellbahn - Station Quartier Belvedere, Straßenbahnlinien - 18, D, O, Autobuslinien - 13A, 69A, U1 Südtiroler Platz – Hauptbahnhof, Parkplätze vorhanden