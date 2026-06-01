„Miliz nicht durch politisches Zögern schwächen!“

Wien (OTS) -

Der Deutschmeisterbund, ein Dachverband von Miliz- und Traditionsvereinen, bewertet den aktuellen Vorstoß der SPÖ zur Wiedereinführung verpflichtender Milizübungen als ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung. „Das kann jedoch kein Ersatz für eine echte Wehrdienstreform sein. Österreich braucht kein weiteres taktisches Abwarten, sondern die rasche Umsetzung des empfohlenen Modells: acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate verpflichtende Milizübungen“, erklärt dazu der Präsident des Deutschmeisterbundes, Major i.T. Robert Spevak, selbst auch überzeugter Milizsoldat.

Seit Monaten liege auf dem Tisch, was sicherheitspolitisch notwendig sei. Die Wehrdienstkommission habe klar aufgezeigt, dass Ausbildung, Einsatzfähigkeit und Miliz nur mit mehr Zeit, Verbindlichkeit und Qualität nachhaltig gestärkt werden können. Wer heute nur über Attraktivierung des Grundwehrdienstes spreche, aber die notwendige Ausbildungszeit ausklammere, verkenne die Realität. Moderne Ausrüstung, neue Bedrohungen und glaubwürdige Neutralität könnten nicht mit Minimalvarianten beantwortet werden.

„Andernfalls droht eine massive Schwächung unserer Milizverbände. Neue Waffensysteme, moderne Fähigkeiten und komplexere Ausrüstung erfordern zunächst eine solide individuelle Grundausbildung eingerückter Grundwehrdiener. Später muss mit der Übungspflicht die Miliz in größeren, strukturierten Einheiten wie Zügen, Kompanien oder auch im größeren Verbandsrahmen mit bereits gut grundausgebildeten Soldaten in deren Kernaufgaben üben können, um deren Fähigkeiten der militärischen Landesverteidigung als strukturierte Einheiten tauglich festigen zu können – zum Schutz unserer Republik und nicht als Selbstzweck.“, so Spevak weiter.

„Wir brauchen beides: einen ausreichend langen Wehrdienst und die Übungspflicht!“

Der Deutschmeisterbund fordert daher die Regierungsparteien neuerlich – insbesondere SPÖ und NEOS – auf, endlich Verantwortung zu übernehmen. „Sicherheit ist kein parteipolitisches Verhandlungsspiel. Dies haben wir auch bereits Ende Jänner zur Wehrdienstdebatte festgehalten. Denn eines steht fest: Die Miliz kann nur funktionieren, wenn sie regelmäßig übt. Und das Bundesheer kann insgesamt nur verteidigungsfähig sein, wenn Grundwehrdiener ausreichend ausgebildet werden. Wir brauchen daher beides: einen ausreichend langen Wehrdienst und die Übungspflicht.“, betont Spevak abschließend. Der Deutschmeisterbund spricht sich daher erneut klar für das Modell „Österreich plus“ aus: acht Monate Grundwehrdienst und zwei Monate verpflichtende Milizübungen.

Über den Deutschmeisterbund

Der Deutschmeisterbund ist ein Dachverband von Miliz- und Traditionsvereinen. Er widmet sich der Pflege und Förderung der Tradition des k.u.k. Infanterieregiments „Hoch- und Deutschmeister“ Nr. 4, das 1696 gegründet wurde und heuer den 330. Jahrestag seiner Aufstellung feiert. Dem Deutschmeisterbund gehören zahlreiche Vereine an, die sich der „Deutschmeister-Tradition“ verpflichtet fühlen. Dazu zählen unter anderem der Kameradschaftsverein Hoch- und Deutschmeister, das Deutschmeister Schützenkorps, die Original Hoch- und Deutschmeister-Kapelle, die Traditions-Compagnie 1809 Perchtoldsdorf, die Hoch- und Deutschmeisterkameradschaft sowie die Deutschorden-Compagnie Bad Mergentheim in Deutschland. Zum Verband zählt auch der Partnerverein „Hoch- und Deutschmeister“ des strukturierten Miliz-Jägerbataillons Wien 1 des Österreichischen Bundesheeres. Der Deutschmeisterbund hat seinen Sitz in Wien und umfasst Mitgliedsvereine in Österreich und Deutschland.