Volksbank Wien und VB Ost Verwaltung eG unterstützen Rettet das Kind–Burgenland mit 43.000 Euro

Wien/Neusiedl (OTS) -

Im Rahmen eines Festes der Vielfalt wurde am 27. Mai 2026 in Neusiedl am See die erfolgreiche Spendenaktion zugunsten von Rettet das Kind–Burgenland abgeschlossen. Die Volksbank Wien und ihre genossenschaftliche Eigentümergesellschaft VB Ost Verwaltung eG haben die eingegangenen Spenden ihrer Mitarbeiter:innen, Mitglieder und Kund:innen verdreifacht und überreichten einen Spendenscheck in Höhe von 43.000 Euro.

Zahlreiche Ehrengäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft waren dabei, darunter: Elisabeth Böhm (Landtagsabgeordnete, Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Neusiedl am See, Vorsitzende der Landesgruppe Burgenland des österreichischen Städtebundes), Walter Paulhart (Finanzreferent, Vorstand von Rettet das Kind–Österreich–Landesstelle Burgenland), Mario Zagler (Generalsekretär Rettet das Kind–Österreich), Andreas Herold (Regionaldirektor Volksbank Wien), Nora Ferenczy-Kwasniak (Volksbank Wien), Christoph Nyikos (Filialleiter Volksbank Eisenstadt/Neusiedl), Elisabeth Fritz-Fraisl (Vorständin VB Ost Verwaltung eG), Theodor Seiz (Vorstand VB Ost Verwaltung eG) u. v. m.

Chancengleichheit durch berufliche Inklusion fördern

Die Volksbank Wien bekennt sich zu ihren genossenschaftlichen Prinzipien und unterstützt gemeinsam mit der VB Ost Verwaltung eG Projekte, die gesellschaftlichen Zusammenhalt und Chancengleichheit in den Regionen fördern. Die Kooperation mit Rettet das Kind–Burgenland besteht seit mehreren Jahren und wurde 2026 zum zweiten Mal durch eine gemeinsame Spendenaktion vertieft.

Nachdem im Vorjahr 40.000 Euro für den Mobilen Heilpädagogischen Dienst gesammelt wurden, stand bei der aktuellen Initiative die berufliche Inklusion von Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderungen im Fokus. „Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen, die arbeiten möchten, stehen oft vor Herausforderungen und Hürden. Uns ist es wichtig, echte Teilhabe zu ermöglichen und die Menschen in unserer Region zu unterstützen“ , sagte Christoph Nyikos, Filialleiter Volksbank Eisenstadt/Neusiedl. „Wir freuen uns über das Engagement im Burgenland und es zeigt, wie lokale Initiativen direkt in den Regionen wirken. Die Spendenbereitschaft war groß und wir haben gemeinsam mit der Volksbank Wien jeden gespendeten Euro verdreifacht“ , ergänzte Elisabeth Fritz-Fraisl, Vorständin VB Ost Verwaltung eG.

Konkrete Wirkung vor Ort

Mit seinem Inklusionsprojekt begleitet „Rettet das Kind–Burgenland“ Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf. Ziel ist es, individuelle Stärken zu fördern und nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten am ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen. Vier Klient:innen – Julian, Julia, Fabienne und Sebastian – feierten beim Fest ihren erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsalltag.

„Berufliche Inklusion ist ein zentraler Baustein für ein selbstbestimmtes Leben“, sagt Mario Zagler, Generalsekretär bei Rettet das Kind–Burgenland. „Wir begleiten Menschen und beraten Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen auf ihrem Ausbildungsweg bis in die Arbeitswelt. Dabei stehen individuelle Interessen sowie Kompetenzen im Vordergrund. Gleichzeitig unterstützen wir Unternehmen dabei, Wert und Gewinn eines integrativen Ansatzes zu entdecken und zu leben.“

Fest der Vielfalt als Zeichen der regionalen Verbundenheit

Unter dem Motto „Vielfalt feiern. Gemeinschaft stärken.“ lud der Verein gemeinsam mit der Volksbank Wien und der Eigentumsgenossenschaft VB Ost Verwaltung eG zu einem Fest direkt am Standort bei Rettet das Kind–Burgenland in Neusiedl am See. Klient:innen und Mitarbeitende von Rettet das Kind–Burgenland feierten gemeinsam mit Ehrengästen der Stadt und des Landes, Mitgliedern der Eigentümergenossenschaft VB Ost eG und Mitarbeiter:innen sowie zahlreichen Kund:innen und Vertreter:innen der Volksbank Wien einen Abend im Zeichen der Vielfalt und der Gemeinschaft. Die Gäste wurden im historischen Innenhof des Gebäudekomplexes empfangen und hatten Gelegenheit, sich vor Ort selbst ein Bild zu machen. Die Räumlichkeiten von Rettet das Kind wurden an die Bedürfnisse der Klient:innen angepasst – so wurde etwa eine spezielle Liftanlage eingebaut, ein Mobilitätsraum und Beratungsräumlichkeiten für An- und Zugehörige geschaffen. Mitarbeitende führten durch den Standort und gaben einen Einblick in das umfassenden Beratungs- und Dienstleistungsangebot des Vereins. Höhepunkt des Fests war die Übergabe eines Spendenschecks im Wert von 43.000 Euro.

Spenden weiterhin möglich

Im Zeitraum 8. April bis 27. Mai 2026 wurde jede Spende verdreifacht. Unabhängig davon freut sich „Rettet das Kind“ weiterhin über Unterstützung. Alle Spenden kommen der Vereinsarbeit zugute und sind steuerlich absetzbar.

Spendenkonto:

RETTET DAS KIND-Österreich

IBAN: AT73 4300 0440 9886 5007

VOLKSBANK WIEN AG

Rettet das Kind–Burgenland

In den 1960er Jahren wurde die Arbeit im Sinne der Begleitung und Beratung von Kindern mit Behinderung im Burgenland begonnen. Mit 1967 ist die Geburtsstunde des Mobilen Heilpädagogischen Dienstes zu datieren. Auf Grund des stetigen Wachstums wurde 1995 eine eigene Landesstelle Burgenland eingerichtet. Das Angebot erstreckt sich mittlerweile über die Beratung und Unterstützung von Jugendlichen und Erwachsenen in Ausbildung und Beruf sowie die Betreuung und Pflege von Menschen mit psychischen sowie körperlichen Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen. Aufgrund der Vielfalt der Arbeit, wurden die Angebote und Tätigkeiten in fünf Fachbereiche eingeteilt, die eng miteinander zusammenarbeiten. Die Angebote sind präventiv, niederschwellig, vertraulich, freiwillig und kostenlos. (www.rettet-das-kind-bgld.at)

VB Ost Verwaltung eG

Die VB Ost Verwaltung eG wurde 1921 gegründet. Als genossenschaftliche Bank „Volksbank Ost Genossenschaft m.b.H“ hat diese den Osten Niederösterreichs und das nördliche Burgenland betreut. Heute zählt die VB Ost Verwaltung eG zu den größten Aktionären der VOLKSBANK WIEN AG. Ihre wesentliche Aufgabe besteht in der Wahrnehmung der Eigentümerrechte, der Verwirklichung des gesetzlichen genossenschaftlichen Förderauftrages. Letzteres führte und führt zu Projekten zum Wohle der Region von gesellschaftspolitischer Relevanz, also Themen wie Integration, Inklusion, Vernetzung der Genossenschafter zu Kooperationen.

Gemeinsam mit der VOLKSBANK WIEN AG wird das regionale Angebot von Beratung, Begleitung und Therapien durch Rettet das Kind–Burgenland unterstützt.

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.326 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 31.12.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.