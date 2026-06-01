Neues Standardwerk zum Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsrecht erschienen

Wien (OTS) -

Wenn selbst moderne Sicherheitssysteme und die besten Bremsen nicht mehr ausreichen, kommt die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ins Spiel. Als bedeutendste Erscheinungsform der privaten Pflichtversicherung ist sie aus dem Arbeitsalltag von Versicherungsunternehmen, Rechtsberatung, Gerichten und Verwaltungsbehörden nicht wegzudenken und bildet einen zentralen Pfeiler des Interessensausgleichs zwischen Versicherern, (Mit-)Versicherten und Geschädigten. Mit dem kürzlich im MANZ Verlag erschienenen Großkommentar zum österreichischen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsrecht liegt nun erstmals eine wissenschaftlich fundierte Kommentierung dieser komplexen Materie vor.

Herausgegeben von Dr. Matthäus Uitz und Dr. Markus Weichbold vereint das Werk das Wissen von 23 renommierten Expert:innen aus Wissenschaft, Justiz, Verwaltung und Praxis. Sie analysieren sämtliche relevanten Normen mit dogmatischer Präzision, hoher Praxisrelevanz und unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen Rahmenbedingungen. Das Werk bietet eine umfassende Aufarbeitung von Judikatur und Literatur und versteht sich als verlässliches Navigationssystem für Schadenabteilungen, Gerichte, Rechtsanwält:innen, Versicherungsunternehmen sowie Berater:innen im Versicherungs- und Verkehrsrecht.

Kommentiert werden:

das gesamte Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz (KHVG),

das vollständige Verkehrsopfer-Entschädigungsgesetz (VOEG),

alle relevanten Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes (KFG).

Der Kommentar positioniert sich damit als unverzichtbarer Begleiter für alle Rechtsanwender:innen, die im Kraftfahrzeug-Versicherungsrecht auch in anspruchsvollen Fällen sicher auf Kurs bleiben möchten.

Das Buch:

Matthäus Uitz, Markus Weichbold: Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. MANZ Verlag Wien. Buch, gebunden, XXXII, 915 Seiten. 240,00 Ꞓ. ISBN 978-3-214-26406-2.