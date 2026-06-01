  • 01.06.2026, 09:00:32
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Aviso: Feierliche Eröffnung des Neubaus für die Sozialpsychiatrie in Ybbs mit Ludwig/Hacker

Wien (OTS) - 

Im Therapiezentrum Ybbs, einer Einrichtung des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV), wird der Neubau für die Sozialpsychiatrie eröffnet. Nach rund 2 Jahren Bauzeit stehen nun 64 Einzelzimmer sowie 6 Wohngruppen für Patient*innen mit psychiatrischen Erkrankungen in einem modernen und komfortablen Neubau zur Verfügung, der die bestehenden Wohn- und Therapiehäuser im Therapiezentrum ergänzt.

Feierliche Eröffnung mit Bürgermeister Michael Ludwig, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Ulrike Schachner - Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Ybbs, WIGEV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Günter Bauer - Direktor der Teilunternehmung WIGEV Pflegewohnhäuser und dem Geschäftsführer der Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH Michael Lischent.

Zeit: 3.6.2026, 10.00 Uhr
Ort: Therapiezentrum Ybbs, Persenbeugerstraße 1-3, 3370 Ybbs an der Donau

Wenn Sie mit dem PKW kommen, fahren Sie bitte zum Portier, dort wird Ihnen ein Parkplatz zugewiesen.

Bitte melden Sie sich unter der E-Mail-Adresse [email protected] an.

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Mag.a Daniela Almer
Telefon: +43 664 521 04 08
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