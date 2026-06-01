Deloitte Legal baut Führungsebene aus: Franz Stenitzer ist neuer Partner

Wien (OTS) -

Die erfolgreiche Entwicklung von Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im globalen Deloitte Legal Netzwerk, setzt sich fort: Mit Franz Stenitzer erweitert die Kanzlei ihren Partnerkreis und baut ihre Beratungskompetenz in den Bereichen Kartell- und EU-Recht weiter aus.



Franz Stenitzer verfügt über langjährige Erfahrung als Rechtsanwalt in den Bereichen Kartell- und EU-Recht und gilt als ausgewiesener Experte für Kartell- und Missbrauchsverfahren. Zuletzt war er selbstständig tätig und führte die spezialisierte Kartellrechtspraxis „stenitzer.legal“, die er nunmehr in das Netzwerk von JWO | Deloitte Legal einbringt.



„Mit Franz Stenitzer gewinnen wir einen Partner, der sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Team passt“, freut sich Maximilian Weiler, Gründungspartner und Leiter des Fachbereichs Corporate | M&A. „Seine ausgewiesene Expertise und sein unermüdliches Engagement werden unseren weiteren Wachstumskurs entscheidend unterstützen.“



Die Ernennung unterstreicht den Anspruch von JWO | Deloitte Legal, Mandantinnen und Mandanten umfassend und interdisziplinär auf höchstem fachlichem Niveau zu beraten sowie ihre Marktposition nachhaltig auszubauen. Zusätzlich zur Ergänzung in der Transaktionsberatung um die Expertise in fusions- und investitionskontrollrechtlichen Fragen wird durch den Beitritt von Franz Stenitzer zu JWO | Deloitte Legal insbesondere auch der gemeinsam mit dem Forensik-Team von Deloitte praktizierte disziplinenübergreifende Beratungsansatz im Rahmen von Investigations und Compliance Management nachhaltig gestärkt.





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Foto Franz Stenitzer Credits Angelika Zobel





Deloitte Legal bezieht sich auf die Rechtsanwaltspraxen der Mitgliedsunternehmen von Deloitte Touche Tohmatsu Limited, deren verbundene Unternehmen oder Kooperationsunternehmen, die Rechtsdienstleistungen erbringen.



Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte bieten seit 2011 maßgeschneiderte rechtliche Beratung für österreichische und internationale Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. Das Team von JWO verfügt über langjährige Beratungs- sowie Transaktionserfahrung in österreichischen und internationalen Top-Sozietäten. Nähere Informationen finden Sie unter www.jankweiler.at.



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.