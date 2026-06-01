  • 01.06.2026, 08:30:37
  • /
  • OTS0013

Von Freud bis Kink: Wo sonst sollte der erste Kink Aware Professionals Kongress stattfinden?

Wien, Stadt von Freud und Sacher-Masoch, schreibt Geschichte: 105 interdisziplinäre Fachleute beim ersten KAPA Kongress für Kink- und Poly Aware Professionals.

Wien (OTS) - 

In der Stadt Sigmund Freuds und Leopold von Sacher-Masochs, wo die Auseinandersetzung mit menschlicher Sexualität seit jeher zum Kulturerbe gehört, hat die Kink Aware & Poly Aware Professionals Association (KAPA) am 29. und 30. Mai 2026 ihren ersten Fachkongress abgehalten.

Interdisziplinäres und internationales Fachpersonal aus dem deutschsprachigen Raum kam im Markhof in Wien zusammen – inklusive hybrider Übertragung. Zwei Tage voller hochkarätiger Vorträge von über 20 Speakern und einer Podiumsdiskussion. Details hier

KAPA ist weltweit einzigartig als strukturierte Fachorganisation, die kink- und poly-aware Professionals vernetzt, qualifiziert und qualitätssichert – mit gezieltem Fokus auf den D-A-CH-Raum und setzt somit weltweit neue Maßstäbe.

Rückfragen & Kontakt

KAPA – Verein für Therapie und Fortbildung zu alternativer Sexualität
und Beziehungsformen
Ing. Natascha Ditha Berger, MSc
Telefon: +436642575515
E-Mail: [email protected]
Website: https://kapa-expert.com/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

KAPAexpert

Rückfragen & Kontakt

KAPA – Verein für Therapie und Fortbildung zu alternativer Sexualität
und Beziehungsformen
Ing. Natascha Ditha Berger, MSc
Telefon: +436642575515
E-Mail: [email protected]
Website: https://kapa-expert.com/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright