FOREUS veröffentlicht European Risk Report Juni 2026 zur strategischen Sicherheits- und Risikolage Europas

Wien (OTS) -

Der monatliche Lage- und Risikobericht analysiert die zunehmende Verbindung zwischen geopolitischen Spannungen, Cyber-Bedrohungen, wirtschaftlicher Unsicherheit, gesellschaftlicher Polarisierung sowie infrastrukturellen Verwundbarkeiten innerhalb Europas.

Im Fokus des aktuellen Reports stehen insbesondere:

hybride Einflussoperationen,

staatlich unterstützte Cyberaktivitäten,

geopolitische Spannungen,

kritische Infrastruktur,

wirtschaftliche Abhängigkeiten,

sowie die zunehmende strategische Verwundbarkeit europäischer Systeme.

„Europa entwickelt sich zunehmend zu einem komplexen hybriden Risikoraum, in dem geopolitische, technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen unmittelbar ineinandergreifen“, erklärt Stefan Embacher, Co-Founder & CEO.

Der Report zeigt auf, dass klassische Risiko- und Sicherheitsmodelle den aktuellen Entwicklungen nur noch eingeschränkt gerecht werden. Insbesondere Unternehmen, kritische Infrastrukturbetreiber, Finanzinstitutionen und staatliche Stellen sehen sich zunehmend mit vernetzten Risiko- und Einflussstrukturen konfrontiert.

Mit dem European Risk Report verfolgt FOREUS das Ziel, Entscheidungsträgern innerhalb Europas ein strukturiertes Lagebild zur Verfügung zu stellen und strategische Entwicklungen frühzeitig sichtbar zu machen.

Der vollständige European Risk Report - Ausgabe Juni 2026 steht ab sofort zur Verfügung.