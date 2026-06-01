  • 01.06.2026, 08:07:02
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Österreichs wirtschaftliche Verunsicherung bleibt hoch

Was Google-Suchdaten über die Stimmung im Land verraten.

Wien (OTS) - 

Suchdaten zeigen: Die wirtschaftliche Verunsicherung der letzten Jahre hat das Suchverhalten in Österreich dauerhaft verändert.

Eine Analyse der Wiener SEO-Agentur Mogaji Digital Communications auf Basis von Ahrefs-Daten (2015–2026) zeigt: Suchanfragen zu „Inflation Österreich" stiegen seit 2019 um 503 %. Bei Strompreisen war der Anstieg 2021 auf 2022 allein 477 %. Das Entscheidende: Keines dieser Themen ist auf Vorkrisenniveau zurückgekehrt.

Zur vollständigen Analyse: Suchdaten Wirtschaft

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Mogaji Digital Communications OG
Rilwan Mogaji
Telefon: +4369911734984
E-Mail: [email protected]
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