Österreichs wirtschaftliche Verunsicherung bleibt hoch

Wien (OTS) -

Suchdaten zeigen: Die wirtschaftliche Verunsicherung der letzten Jahre hat das Suchverhalten in Österreich dauerhaft verändert.

Eine Analyse der Wiener SEO-Agentur Mogaji Digital Communications auf Basis von Ahrefs-Daten (2015–2026) zeigt: Suchanfragen zu „Inflation Österreich" stiegen seit 2019 um 503 %. Bei Strompreisen war der Anstieg 2021 auf 2022 allein 477 %. Das Entscheidende: Keines dieser Themen ist auf Vorkrisenniveau zurückgekehrt.



Zur vollständigen Analyse: Suchdaten Wirtschaft