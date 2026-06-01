  • 01.06.2026, 08:06:02
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Wann wirkt Botox?

Plastische Chirurgin Dr. Sara Abayev klärt auf

Eine gute Botox-Behandlung braucht Zeit. Wer nach drei Tagen schon ein perfektes Ergebnis erwartet, setzt falsche Maßstäbe. " Dr. Sara Abayev

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Wien (OTS) - 

Die Wirkung von Botox setzt nicht sofort ein. Erste sichtbare Veränderungen zeigen sich in der Regel zwischen Tag 2 und 5 nach der Injektion. Die volle Wirkung entfaltet sich erst nach 10 bis 14 Tagen, wenn die Muskelaktivität vollständig reduziert ist.

„Eine gute Botox-Behandlung braucht Zeit. Wer nach drei Tagen schon ein perfektes Ergebnis erwartet, setzt falsche Maßstäbe. " Dr. Sara Abayev

Weitere Informationen zu Wirkungseintritt, Behandlungsbereichen und realistischen Erwartungen finden sich auf der Website der Botoxexpertin in Wien.

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Abayev Aesthetics
Dr. Sara Abayev
Telefon: +43676844513380
E-Mail: [email protected]
Website: https://abayev-aesthetics.at/

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