Wann wirkt Botox?

Wien (OTS) -

Die Wirkung von Botox setzt nicht sofort ein. Erste sichtbare Veränderungen zeigen sich in der Regel zwischen Tag 2 und 5 nach der Injektion. Die volle Wirkung entfaltet sich erst nach 10 bis 14 Tagen, wenn die Muskelaktivität vollständig reduziert ist.

„Eine gute Botox-Behandlung braucht Zeit. Wer nach drei Tagen schon ein perfektes Ergebnis erwartet, setzt falsche Maßstäbe. " Dr. Sara Abayev

Weitere Informationen zu Wirkungseintritt, Behandlungsbereichen und realistischen Erwartungen finden sich auf der Website der Botoxexpertin in Wien.