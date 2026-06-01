SalzburgerLand präsentiert sich bei der Austrian Alpine Open als Bühne für alpinen Golftourismus

Kitzbühel/SalzburgerLand (OTS) -

Mit einem hochspannenden Finaltag und dem umjubelten Sieg von Kota Kaneko aus Japan ging die Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel erfolgreich zu Ende. Das internationale Top-Event der DP World Tour sorgte an vier Turniertagen nicht nur sportlich für große Aufmerksamkeit, sondern erwies sich einmal mehr auch als bedeutende Plattform für den alpinen Tourismus im Herzen Österreichs.

Heimische Topspieler sorgen für Gänsehautmomente

Für besondere Begeisterung sorgte der zweifache Ryder-Cup-Sieger Sepp Straka, der von einer „Stimmung, wie bei einem Major“ sprach. Am Schlusstag sorgten neben einem stark aufspielenden Bernd Wiesberger auch der Tiroler Local Hero Maximilian Steinlechner für große Spannung. Vor heimischem Publikum spielte er eine sensationelle Schlussrunde von fünf unter Par und krönte damit eine eindrucksvolle Leistung. Die großartige Stimmung entlang des Platzes und auf den Tribünen spiegelte die internationale Strahlkraft des Events eindrucksvoll wider.

SalzburgerLand setzt auf internationale Tourismuspräsenz

Auch die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft (SLTG) nutzte die Austrian Alpine Open gezielt als touristische Bühne. Hochrangige Medienvertreter sowie wichtige Partner aus der internationalen Reisebranche waren rund um das Turnier in Kitzbühel zu Gast. Im Rahmen einer von der SLTG organisierten internationalen Pressereise standen insbesondere die Golfregionen Mittersill sowie Zell am See im Fokus. Ziel war es, Branchenpartner und internationale Medien nachhaltig für das vielfältige SalzburgerLand zu begeistern.

SLTG-Stand als zentraler Treffpunkt für Gäste und Medien

Große Aufmerksamkeit erhielt während des Turniers auch der Auftritt der SLTG im Public Village der Austrian Alpine Open. Der prominent platzierte SalzburgerLand-Stand mit Dachterrasse und perfektem Blick auf die Löcher 10 und 12 entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt für Gäste und Medienvertretern.

SalzburgerLand präsentiert sich als alpine Premium-Destination

Gemeinsam mit ihren Partnerregionen präsentierte die SLTG vor Ort das vielfältige touristische Angebot aus Stadt und Land Salzburg und setzte gezielt Impulse, um neben dem sportlichen Geschehen auch die landschaftlichen, kulturellen und kulinarischen Highlights des SalzburgerLandes international in Szene zu setzen.

„Die Austrian Alpine Open zeigen eindrucksvoll, welche Strahlkraft das SalzburgerLand im internationalen Sport- und Tourismusumfeld besitzt. Wenn alpine Kulisse und Weltklasse-Golf zusammenkommen, entsteht eine Bühne, die weit über den Sport hinauswirkt. Für uns ist das eine wertvolle Gelegenheit, unser Bundesland als moderne und zugleich naturverbundene Premium-Destination zu positionieren und nachhaltig im Bewusstsein internationaler Gäste zu verankern“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll.

Golf als globaler Tourismusmotor mit strategischer Bedeutung

„Golf zählt mit mehr als 60 Millionen Spielerinnen und Spielern weltweit zu den international bedeutendsten Sportarten“, unterstreicht SLTG-Geschäftsführer Leo Bauernberger die strategische Bedeutung des Turniers für den Tourismus. „Veranstaltungen wie die Austrian Alpine Open bieten uns daher eine ideale Bühne, um das SalzburgerLand mit seinem attraktiven Sommerangebot als Premium- Destination in den Alpen zu präsentieren. Das große Interesse der internationalen Medienvertreter sowie unserer touristischen Partner zeigt eindrucksvoll, welchen Stellenwert hochkarätige Sportevents heute für die touristische Positionierung und Vermarktung haben. Umso größer ist bereits jetzt die Vorfreude auf 2027, wenn die Austrian Alpine Open wieder im SalzburgerLand Station macht“, so Leo Bauernberger.

Vorfreude auf Austrian Alpine Open 2027

Bereits Ende Mai 2025 machte die DP World Tour nach mehr als 30 Jahren wieder Station im SalzburgerLand, damals im Golfclub Gut Altentann. Der von Golflegende Jack Nicklaus entworfene Championship-Course in Henndorf am Wallersee wird im kommenden Jahr erneut Austragungsort der Austrian Alpine Open sein und damit die internationale Golfelite wieder ins SalzburgerLand zurückholen.

„Ich freue mich nach den tollen Eindrücken in Kitzbühel bereits auf die Rückkehr der Austrian Alpine Open 2027 im Golfclub Gut Altentann und darauf, dass unser Bundesland damit erneut im Zentrum der internationalen Sport- und Golfwelt steht“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll.