Namaste setzt neue Maßstäbe: Mehr als 500 Yoga-Begeisterte am Wörthersee

Pörtschach am Wörthersee (OTS) -

Mit mehr als 500 Yogis und Yoginis verzeichnete das Yoga-Festival „Namaste am See“ von 29.-31. Mai in Pörtschach einen neuen Besucherrekord. Drei Tage lang wurde der Wörthersee erneut zur Bühne für Bewegung, Entspannung und inspirierende Begegnungen und bewies einmal mehr, warum sich das Festival zu einem der beliebtesten Yoga-Events im deutschsprachigen Raum entwickelt hat.

Über 40 Yoga-Sessions direkt am See, internationale Lehrerinnen und Lehrer sowie die einzigartige Kulisse aus türkisblauem Wasser und Bergpanorama sorgten für unvergessliche Festivalmomente. Besonders die Yoga-Insel am Wörthersee zog zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer an und bot einen außergewöhnlichen Rahmen für die Praxis unter freiem Himmel.

Neu waren heuer die zahlreichen Side-Events. Im Jilly Beach begeisterte unter anderem Frauenärztin Dr. Verena Lessiak mit einem Vortrag zum Thema Frauengesundheit. Für besondere Entspannung sorgte die Crystal Singing Bowl Meditation mit Nica Schuemie. Auch der Beauty Corner wurde von den Gästen sehr gerne angenommen. Dort konnten sich Besucherinnen und Besucher unter anderem Frisuren stylen lassen oder bei einer Hautanalyse wertvolle Tipps für ihre persönliche Pflegeroutine erhalten.

Ein weiteres Highlight feierte in diesem Jahr Premiere: „Little Namaste am See“ in Zusammenarbeit mit den Seekids Wörthersee. Kinder konnten dabei spielerisch Yoga ausprobieren, kreativ basteln und erste Erfahrungen mit Achtsamkeit und Bewegung sammeln.

Großen Anklang fand auch der beliebte Yoga Bazaar, der zum Stöbern und Entdecken einlud. Von Yoga-Bekleidung über Schmuck bis hin zu nachhaltigen Lifestyle-Produkten boten zahlreiche Aussteller ein abwechslungsreiches Angebot.

„Der Besucherrekord zeigt eindrucksvoll, wie stark sich Namaste am See in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Das Festival bringt Menschen zusammen, die Bewegung, Natur und bewusste Auszeiten schätzen, und schafft damit ein einzigartiges Erlebnis am Wörthersee. Besonders freut uns, dass wir das Angebot laufend erweitern und damit immer neue Zielgruppen ansprechen können“, freut sich Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental.

Auch Projektleiterin Kata Gaal zieht eine positive Bilanz: „Was mich jedes Jahr besonders freut, ist zu sehen, wie viele Gäste immer wieder zu uns zurückkehren und gleichzeitig so viele neue Menschen den Weg zu Namaste am See finden. Besonders schön ist, dass wir zunehmend Yoga-Anfänger begrüßen dürfen, die einfach eine Auszeit vom Alltag suchen und neue Energie tanken möchten. Heuer durften wir Gäste aus zahlreichen Ländern wie Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Italien, Frankreich und Slowenien willkommen heißen. Einige reisten sogar aus Mallorca oder den USA an. Diese Vielfalt und die große Begeisterung für neue Programmpunkte zeigen, wie lebendig sich das Festival Jahr für Jahr weiterentwickelt.“

Nach dem Festival ist vor dem Festival: 2027 steht bereits ein ganz besonderes Jubiläum bevor. Von 4. bis 6. Juni feiert Namaste am See sein 10-jähriges Bestehen. Für diesen Anlass arbeitet das Organisationsteam bereits an einigen besonderen Überraschungen.

Tickets für das Jubiläumsfestival sind ab sofort erhältlich unter yoga.woerthersee.com.