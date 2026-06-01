Nachhaltige Hilfe für eine bessere Zukunft

Wien (OTS) -

Zum Internationalen Tag des Kindes erinnert die internationale Kinderhilfsorganisation CONCORDIA daran, dass Kinderrechte nicht nur ein Versprechen sein dürfen, sondern konkrete Unterstützung brauchen: sichere Orte, verlässliche Beziehungen, Bildung, Schutz und starke Familien. In Rumänien, der Republik Moldau, Bulgarien, im Kosovo und in Österreich begleitet CONCORDIA Kinder und Jugendliche aus besonders vulnerablen Verhältnissen langfristig, ganzheitlich und mit messbarer Wirkung.

„Unsere Vision ist eine Zukunft, in der jedes Kind die Chance hat, selbstbestimmt zu leben und sein Potenzial bestmöglich zu entfalten“, sagt Cornelia Burtscher, CEO von CONCORDIA Sozialprojekte. „Dafür braucht es frühe Unterstützung, stabile Beziehungen und Programme, die Kinder und Familien nicht nur kurzfristig entlasten, sondern nachhaltig stärken.“

Wirkung, die sichtbar wird

Der neue CONCORDIA Wirkungsbericht 2025 zeigt: Im Jahr 2025 erreichte CONCORDIA insgesamt 21.371 Programmteilnehmer*innen. Davon waren 11.423 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 24 Jahren. In den Tageszentren wurden 174.714 Mahlzeiten und Snacks ausgegeben, zusätzlich 90.868 warme Mahlzeiten in Gemeinden und Küchen. 121.613 Angebote der Nachmittagsbetreuung und Weiterbildung, 161.763 Freizeitaktivitäten, 50.226 Life-Skills-Sessions und 46.088 Beratungsgespräche zeigen, wie umfassend CONCORDIA Kinder und Familien begleitet.

Nachhaltige Hilfe bedeutet dabei mehr als akute Unterstützung. CONCORDIA verbindet Bildung, psychosoziale Begleitung, Gesundheitsförderung, Elternarbeit, Kinderschutz und soziale Integration. Besonders wirksam ist dieses Modell in den 20 Tageszentren in Ost- und Südosteuropa: Sie sind sichere Orte für Kinder, stärken Familien und schaffen Zugänge zu Bildung und Teilhabe.

Fünf Kernindikatoren für mehr Wirksamkeit

Mit dem neuen Wirkungsmessungssystem MEAL – Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning macht CONCORDIA erstmals systematisch sichtbar, welche Maßnahmen und Aktivitäten wirken und wo Programme weiterentwickelt werden müssen. Das System basiert auf 65 Indikatoren und fünf zentralen Kernindikatoren:

Wohlbefinden stärken: In der Pilotphase berichteten 94 % von 633 befragten Kindern über gutes Wohlbefinden. CONCORDIA misst damit Sicherheit, Stabilität, Zugehörigkeit und Zuversicht.

Bildungserfolge sichern: 98 % von 1.088 Kindern und Jugendlichen in Bildungsprogrammen schlossen das Schuljahr oder eine Bildungsstufe erfolgreich ab. Bildung bleibt der zentrale Schlüssel für Zukunftschancen.

Selbstbestimmung ermöglichen: 69 % der befragten jungen Erwachsenen, die nicht mehr in CONCORDIA-Betreuung stehen, sagen, dass sie heute ein selbstbestimmtes Leben führen.

Kinderschutz gewährleisten: 100 % der gemeldeten Kinderschutzfälle wurden untersucht. CONCORDIA setzt auf verbindliche Standards, klare Meldewege, Prävention und kontinuierliche Weiterentwicklung, auch im digitalen Raum.

Reichweite erhöhen: 21.371 Menschen wurden 2025 erreicht, davon 7.871 intensiv in Zentren begleitet und 13.500 durch niederschwellige Angebote unterstützt.

Elian: Wie aus Unterstützung Selbstvertrauen wächst

Was diese Zahlen bedeuten, zeigt die Geschichte von Elian aus Prizren. Der 17-Jährige hat mittlerweile einen klaren Blick auf seine Zukunft: In Prizren absolviert er am IT-Kompetenzzentrum seine Ausbildung zum Informatiker. Neben Computern spielt auch Musik eine wichtige Rolle in seinem Leben.

Im CONCORDIA Zentrum entdeckt er die Klarinette. Musik wird für ihn zu einem Ort der Kraft. „Wenn ich Musik mache, habe ich das Gefühl, alle Probleme des Alltags zu vergessen“, erzählt er. Aus dem zurückhaltenden Jugendlichen wurde ein selbstbewusster Musiker. Auch zu Hause zeigt sich die Veränderung: Elian tritt sicherer auf, entwickelt Initiative und neue Perspektiven für die Zukunft. Seine Geschichte steht für das, was CONCORDIA täglich möglich macht: Kinder und Jugendliche entdecken ihre Fähigkeiten und beginnen, an sich selbst zu glauben.

Petition gegen Kinderarmut

Zum Internationalen Tag des Kindes fordert CONCORDIA mehr politischen Willen, Kinderarmut in Europa strukturell zu bekämpfen. Mit der Petition „Breaking the Cycle“ ruft CONCORDIA die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten dazu auf, Prävention in der Sozialpolitik und im EU-Budget 2028–2034 klar zu priorisieren: durch verlässliche Finanzierung, die Stärkung der Europäischen Kindergarantie, den Ausbau gemeindenaher Unterstützungsangebote und Investitionen in Fachkräfte.

„Unsere Modelle aus der Praxis können politisches Handeln unterstützen, damit Prävention endlich Priorität bei der Armutsbekämpfung in Europa bekommt“, sagt Bernhard Drumel, CEO von CONCORDIA Sozialprojekte. „Kinderarmut ist vermeidbar. Europa muss jetzt investieren – nicht erst, wenn aus Benachteiligung Ausgrenzung geworden ist.“

CONCORDIA appelliert daher an die EU: Kinderrechte brauchen Budgets, Prävention braucht Struktur, und jedes Kind braucht die faire Chance auf ein selbstbestimmtes Leben.

Die Petition kann unter concordia.or.at/petition unterstützt werden.

CONCORDIA Sozialprojekte ist eine 1991 gegründete internationale und unabhängige Hilfsorganisation, die Kinder, Jugendliche und Familien in Not in den Projektländern Rumänien, Bulgarien, Moldawien, Kosovo und Österreich auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben unterstützt und begleitet. Im Mittelpunkt der Programme steht die Stärkung und Wahrung der Kinderrechte. Das übergeordnete Ziel der Arbeit von CONCORDIA ist es, Kinder und Familien dabei zu unterstützen, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die Organisation hat Standorte in Österreich (Wien), Deutschland (Stuttgart) und der Schweiz (Zug) und finanziert ihre Arbeit durch Spenden. https://concordia.or.at