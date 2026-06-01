Hochschule Campus Wien ist „Pride Biz Ally“

Wien (OTS) -

Pünktlich zum Start des Pride Month setzt die Hochschule Campus Wien ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Chancengleichheit und ein diskriminierungsfreies Miteinander: Die Partnerschaft mit Pride Biz Austria als „Pride Biz Ally“ bestätigt das klare Bekenntnis der Hochschule zur Förderung von Diversität sowie zur aktiven Unterstützung von LGBTIQ+-Personen im Hochschulalltag und in der Arbeitswelt.

„Pride Biz Ally“ sind Organisationen, die Vielfalt nicht nur deklarieren, sondern aktiv leben. Grundlage dafür sind klar definierte Kriterien wie eine wertschätzende Unternehmenskultur, sichtbare Unterstützung durch die Führungsebene, diskriminierungsfreie Strukturen sowie Maßnahmen zur Sensibilisierung, Kommunikation und Partizipation.

Vielfalt als Teil der Hochschulstrategie

„Vielfalt ist für uns Teil unseres Selbstverständnisses als Hochschule und Arbeitgeberin. Unterschiedliche Lebensrealitäten, Perspektiven und Identitäten bereichern unsere Gemeinschaft und schaffen die Basis für Wachstum, Lernen, Innovation und gesellschaftlichen Fortschritt“, betont Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin und CFO der Hochschule Campus Wien. „Mit der Pride-Biz-Allyschaft machen wir sichtbar, wofür wir stehen: ein offenes, wertschätzendes und diskriminierungsfreies Umfeld für alle Menschen.“ Als größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften Österreichs versteht sich die Hochschule Campus Wien nicht nur als Bildungsinstitution, sondern auch als gesellschaftliche Akteurin mit Verantwortung. Diversität und Chancengleichheit sind zentrale Bestandteile der Hochschulstrategie, die von der Abteilung Gender & Diversity Management vorangetrieben werden und in Lehre, Forschung sowie der Organisationskultur tief verankert sind.

Konkrete Maßnahmen für Gleichstellung und Inklusion

Bereits seit mehreren Jahren setzt die Hochschule vielfältige Maßnahmen zur Förderung von Gleichstellung und Inklusion um. Dazu zählen unter anderem Sensibilisierungs- und Weiterbildungsangebote für Mitarbeiter*innen und Studierende, eine gendersensible Sprache, freie Pronomenwahl und die Möglichkeit eines Identitätsnamens sowie Initiativen zur Stärkung eines respektvollen und sicheren Hochschulumfelds. Auch Themen wie Antidiskriminierung, Barrierefreiheit und psychosoziale Gesundheit werden kontinuierlich weiterentwickelt. Die Hochschule verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl strukturelle Rahmenbedingungen als auch die gelebte Kultur im Hochschulalltag umfasst.

Innovationen durch Vielfalt

Die Hochschule Campus Wien sieht Vielfalt zudem als wichtigen Faktor für Qualität und Innovationskraft. Unterschiedliche Perspektiven fördern kreative Lösungsansätze, stärken den interdisziplinären Austausch und bereiten Studierende auf eine zunehmend diverse Arbeits- und Lebenswelt vor. „Gerade Hochschulen tragen eine besondere Verantwortung, gesellschaftliche Entwicklungen aktiv mitzugestalten und Räume zu schaffen, in denen Vielfalt selbstverständlich gelebt wird“, so Silvia Kaupa-Götzl. „Die Teilnahme am Pride Month ist daher auch Ausdruck unseres Anspruchs, ein Ort der Offenheit, Sicherheit und des respektvollen Miteinanders zu sein – für Studierende, Mitarbeiter*innen und Partner*innen gleichermaßen.“

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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