FPÖ-Murlasits: "FPÖ in Neunkirchen stabilisiert - Der Neustart beginnt jetzt"

Neunkirchen/St. Pölten (OTS) -

Die FPÖ belegt - wie bereits 2025 und damit vor der Abspaltung - den dritten Platz. „Das heutige Wahlergebnis zeigt klar: Die FPÖ in Neunkirchen hat sich stabilisiert und ist mit dem ehrlichen Weg, den richtigen Weg gegangen. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen Wähler für das Vertrauen. Jetzt heißt es: Ehrlich arbeiten für die Menschen in der Stadt und die FPÖ Neunkirchen nachhaltig neu aufbauen und Schritt für Schritt stärker zu machen, als jemals zuvor. Wir kämpfen nicht für Posten, wir kämpfen weiter für das Wohl der Stadt und vor allem das Wohl der Neunkirchnerinnen und Neunkirchner. Wir werden auf das heute mit dem Wähler gemeinsam gelegte Fundament aufbauen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits in einer ersten Reaktion das Ergebnis der Gemeinderatswahl in Neunkirchen.

Besonderen Dank sprach Alexander Murlasits dem Neunkirchner FPÖ-Spitzenkandidaten Helmut Fiedler und seinem Team aus: „Helmut Fiedler hat in kürzester Zeit praktisch aus dem Nichts eine von Grund auf neue Stadtpartei aufgebaut, eine neue Mannschaft zusammengestellt und einen engagierten Wahlkampf geführt. Das verdient großen Respekt. Mein Dank gilt allen Funktionären, Kandidaten und Unterstützern, die in den vergangenen Monaten mitgeholfen haben, die FPÖ in Neunkirchen wieder auf stabile Beine zu stellen.“