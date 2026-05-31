  • 31.05.2026, 19:20:02
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Hikmet Arslan, Landesgeschäftsführer Die Grünen NÖ zur Gemeinderatswahl Neunkirchen

St. Pölten (OTS) - 

Der Grüne Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan kommentiert das heutige kommunale Wahlergebnis in Neunkirchen: „Wir gratulieren Johannes Benda und seinem Team. Das Ergebnis in Neunkirchen zeigt: Die Grünen haben Bestand – auch unter schwierigsten Bedingungen und ÖVP & FPÖ haben Stimmen verloren. In einer Wahl, die von einem harten Zweikampf zwischen ÖVP und SPÖ dominiert wurde, haben wir uns mit rund neun Prozent und erneut drei Mandaten behauptet. Das ist kein Selbstläufer – das ist das Verdienst von Johannes Benda und einem engagierten Team, das in Neunkirchen glaubwürdig für grüne Politik steht.

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