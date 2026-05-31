Volkspartei Neunkirchen verteidigt erfolgreich Platz 1 bei Gemeinderatswahl

Neunkirchen (OTS) -

„Ich danke allen Neunkirchnerinnen und Neunkirchnern, die sich heute für eine neues Miteinander entschieden und meinem Team und mir das Vertrauen ausgesprochen haben“, betont Bürgermeister Peter Teix in seiner ersten Reaktion. Mit 31,69 Prozent konnte die Volkspartei in Neunkirchen dem vorläufigen Ergebnis zufolge den ersten Platz behaupten.

„Neunkirchen hat in den vergangenen Wochen einen sehr emotionalen und von manchen politischen Wettbewerbern bewusst zugespitzten Wahlkampf erlebt. Wir haben bis zum Schluss für unsere Stadt gearbeitet und viele Projekte so vorbereitet, dass sie im Gemeinderat nur mehr beschlossen werden müssen. Daher ist es mir jetzt wichtig, in Gesprächen mit allen Parteien rasch mögliche Mehrheiten auszuloten. Denn unser Versprechen vor der Wahl gilt: Wir wollen ein neues Kapitel unserer Stadt aufschlagen und ehrlich über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten. Nur so werden wir Neunkirchen Stück für Stück voranbringen.“

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner gratuliert: „Dieses Wahlergebnis ist ein großer Erfolg von Bürgermeister Peter Teix und der Volkspartei Neunkirchen. Dazu gratuliere ich ganz herzlich! Der erste Platz wurde trotz allen Anpatz-Versuchen, Hinterzimmer-Absprachen und schmutzigen Parteitaktiken verteidigt. Am heutigen Tag haben wir einmal mehr unter Beweis gestellt, dass wir als Volkspartei Niederösterreich DIE Vor-Ort-Partei sind – weil wir eben nicht nur vor Wahlen da sind, sondern das ganze Jahr konsequent für unsere Landsleute arbeiten. Dieser Wahltag zeigt, dass Kommunalpolitik nicht aus Wien oder St. Pölten bestimmt werden kann. Die Kickl-FPÖ, die vom Bund abwärts alles in diesem Wahlkampf aufgeboten hat, ist heute der klare Wahlverlierer. Die Neunkirchnerinnen und Neunkirchner haben der Kickl-FPÖ, allen voran dem Herrn Fiedler, klare Grenzen aufgezeigt und mehr als nur einen Denkzettel verpasst.“