FPÖ-Fiedler: „Danke für jede Stimme und Danke an meine Mannschaft“

Neunkirchen (OTS) -

„Ich möchte mich demütig und aufrichtig bei jedem einzelnen Wähler bedanken. Die FPÖ ist weiterhin eine starke, politische Kraft in der Bezirkshauptstadt, obwohl die Ausgangslage alles andere als leicht war. Danke auch an meine Mannschaft, die mich so großartig im Wahlkampf unterstützt hat“, kommentierte FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler das Ergebnis der Gemeinderatswahl in Neunkirchen.

Die FPÖ Neunkirchen konnte wie bereits 2025 den dritten Rang einfahren. Jetzt gelte es laut Fiedler auf diesem stabilisierten Fundament und mit all den tollen Mitstreitern eine neue und starke Stadt-FPÖ aufzubauen. „Wir werden jetzt mit voller Kraft Schulter an Schulter mit der Bevölkerung weiterhin für Neunkirchen arbeiten und keinen Tag ungenutzt lassen, um am Puls der Neunkirchner Bevölkerung zu bleiben. Ich kann den Neunkircherinnen und Neunkirchnern versprechen: Was ich vor der Wahl gesagt habe, gilt natürlich auch nach der Wahl“, schloss Helmut Fiedler.