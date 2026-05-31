FPÖ-Murlasits: „Gratulation an Herbert Kammerhofer und Team zu Platz 2“

Sankt Pölten (OTS) -

„Herzliche Gratulation an Herbert Kammerhofer und seine Mannschaft zum Einzug in die Landarbeiterkammer. Dieses Ergebnis ist ein klarer Auftrag, sich mit voller Kraft für die Anliegen der Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft einzusetzen“, zeigte sich FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits über das starke Ergebnis erfreut.

Nach knapp 30 Jahren zieht eine freiheitliche Liste wieder in die LAK ein. Damit ist sichergestellt, dass es ein rot-weiß-rotes Korrektiv in der Kammer gibt, damit endlich wieder die Arbeiter im Mittelpunkt stehen und nicht die Systemparteien.

„Die FPÖ wird weiterhin für faire Arbeitsbedingungen, gerechte Entlohnung und eine starke Vertretung der heimischen Arbeitnehmer kämpfen, damit ihre Interessen konsequent vertreten werden“, schloss Alexander Murlasits.