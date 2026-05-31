  • 31.05.2026, 18:27:32
  • /
  • OTS0039

FPÖ gelingt starker Einzug in die Landarbeiterkammer: „Die rot-weiß-rote Wende hat begonnen“

Platz 2: Die Landarbeiter haben dem System die Rote Karte gezeigt

Sankt Pölten (OTS) - 

Die FPÖ-LAK Liste 3 hat bei der Landarbeiterkammerwahl heute ein historisches Ergebnis erzielt. Nach knapp 30 Jahren schaffen die Freiheitlichen mit vier Mandaten den Einzug. Spitzenkandidat Herbert Kammerhofer spricht von einem „klaren Signal für Veränderung“ und bedankt sich bei allen Unterstützern für das entgegengebrachte Vertrauen. „Die Landarbeiter wollen endlich eine echte Vertretung, die ihre Sorgen ernst nimmt und ihre Interessen konsequent vertritt. Schluss mit den Sonntagsreden von Rot und Schwarz. Wir werden für die Arbeiter da sein“, so Kammerhofer.

Im Mittelpunkt des freiheitlichen Wahlkampfes standen der Schutz heimischer Arbeitsplätze, faire Löhne sowie der Widerstand gegen Bürokratie-Wahnsinn, Billigimporte aus der Ukraine und internationale Abkommen wie Mercosur. Die FPÖ hatte dabei einen klaren Systemwechsel in der Kammer gefordert und sich als Stimme jener positioniert, „über deren Köpfe viel zu lange hinweg entschieden wurde“.

„Dieses Ergebnis ist erst der Anfang“, betont Kammerhofer. „Wir werden die verstaubten Strukturen in der Landarbeiterkammer aufbrechen und den Arbeitnehmern in der Land- und Forstwirtschaft endlich eine starke patriotische Stimme geben. Unsere Heimat und unsere Arbeitsplätze stehen an erster Stelle.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright