NÖAAB-FCG bleibt stärkste Interessenvertretung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im ländlichen Raum

St. Pölten (OTS) -

Die Volkspartei Niederösterreich gratuliert der NÖAAB-FCG-Fraktion rund um Präsident Andreas Freistetter herzlich zum Erfolg bei der Landarbeiterkammerwahl in Niederösterreich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: „Die Landarbeiterinnen und Landarbeiter leisten Tag für Tag Großartiges für unser Land – in der Landwirtschaft, in den Wäldern, in den Gärtnereien und in vielen weiteren Bereichen. Dieses Wahlergebnis ist ein klarer Vertrauensbeweis für Andreas Freistetter und sein Team, die sich mit großem Einsatz für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im ländlichen Raum einsetzen. Mein herzlicher Glückwunsch gilt Andreas Freistetter, Judith Hartl sowie allen Kandidatinnen und Kandidaten der NÖAAB-FCG-Fraktion. Die Landarbeiterkammer bleibt damit auch in Zukunft eine starke Stimme für die Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft.“

„Dieses Ergebnis bestätigt den klaren und konsequenten Weg des Teams Freistetter. Es zeigt einmal mehr, dass verlässliche Politik, Engagement und Handschlagqualität gerade in herausfordernden Zeiten geschätzt werden. Gratulation an alle Kandidatinnen und Kandidaten des Teams Freistetter sowie ein aufrichtiger Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die diesen starken politischen Erfolg möglich gemacht haben“, gratuliert NÖAAB-Landesobfrau Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Die NÖAAB-FCG-Fraktion steht seit vielen Jahren für eine verlässliche und engagierte Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft. Dieses starke Ergebnis ist eine klare Bestätigung für die Arbeit von Andreas Freistetter und seinem Team In den letzten Wochen und Monaten haben sie mit großem Engagement für diese Wahl gekämpft - mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann und die Stärke der Volkspartei Niederösterreich erneut unterstreicht“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner abschließend.