  • 31.05.2026, 17:39:02
  • /
  • OTS0037

Ergebnis der NÖ Landarbeiterkammerwahl 2026

Team Freistetter erreicht mit 80,49 Prozent wie bisher 33 Mandate

St. Pölten (OTS) - 

Heute, Sonntag, fand in Niederösterreich die Wahl der NÖ Landarbeiterkammer, der gesetzlichen Interessensvertretung der unselbständig Beschäftigten (Arbeiter, Angestellte, Beamte) und Pensionisten in der Land- und Forstwirtschaft, statt. Gewählt wurden die 40 Mitglieder der Vollversammlung. Es nahmen folgende Kandidaten an der Wahl teil: Team Freistetter – Niederösterreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund/Fraktion Christlicher Gewerkschafter (NÖAAB/FCG), die Roten – Karl Orthaber & Team (FSG-LAK) und Liste Freiheitliche Partei Österreichs-Landarbeiterkammer (FPÖ-LAK).

Die Mandatsermittlung brachte folgendes vorläufiges amtliches Ergebnis: Die Liste 1 (NÖABB/FCG) erreichte 80,49 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen und damit wie bisher 33 Mandate. Die Liste 2 (FSG-LAK) erreichte 8,71 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen und damit drei Mandate gegenüber bisher sieben Mandaten. Bei der letzten Wahl erreicht die Liste NÖAAB/FCG 82,81 Prozent der Stimmen und die Liste FSG-LAG 17,19 Prozent. Die bei der letzten Wahl nicht angetretene Liste 3 (FPÖ-LAK) erreichte 10,08 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen und damit vier Mandate. Die Wahlbeteiligung liegt bei 39,12 Prozent, wahlberechtigt waren insgesamt 21.002 Personen.

Weitere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Agrarrecht, Mag. Doris Stilgenbauer, Telefon: 02742/9005-12881, E-Mail: [email protected] bzw. Online: https://www.noe.gv.at/noe/Wahlen/Landarbeiterkammerwahl.html

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
E-Mail: [email protected]

Landhausplatz 1
3109 St. Pölten

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
E-Mail: [email protected]

Landhausplatz 1
3109 St. Pölten

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright