- 31.05.2026, 17:39:02
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Ergebnis der NÖ Landarbeiterkammerwahl 2026
Team Freistetter erreicht mit 80,49 Prozent wie bisher 33 Mandate
Heute, Sonntag, fand in Niederösterreich die Wahl der NÖ Landarbeiterkammer, der gesetzlichen Interessensvertretung der unselbständig Beschäftigten (Arbeiter, Angestellte, Beamte) und Pensionisten in der Land- und Forstwirtschaft, statt. Gewählt wurden die 40 Mitglieder der Vollversammlung. Es nahmen folgende Kandidaten an der Wahl teil: Team Freistetter – Niederösterreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund/Fraktion Christlicher Gewerkschafter (NÖAAB/FCG), die Roten – Karl Orthaber & Team (FSG-LAK) und Liste Freiheitliche Partei Österreichs-Landarbeiterkammer (FPÖ-LAK).
Die Mandatsermittlung brachte folgendes vorläufiges amtliches Ergebnis: Die Liste 1 (NÖABB/FCG) erreichte 80,49 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen und damit wie bisher 33 Mandate. Die Liste 2 (FSG-LAK) erreichte 8,71 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen und damit drei Mandate gegenüber bisher sieben Mandaten. Bei der letzten Wahl erreicht die Liste NÖAAB/FCG 82,81 Prozent der Stimmen und die Liste FSG-LAG 17,19 Prozent. Die bei der letzten Wahl nicht angetretene Liste 3 (FPÖ-LAK) erreichte 10,08 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen und damit vier Mandate. Die Wahlbeteiligung liegt bei 39,12 Prozent, wahlberechtigt waren insgesamt 21.002 Personen.
Weitere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Agrarrecht, Mag. Doris Stilgenbauer, Telefon: 02742/9005-12881, E-Mail: [email protected] bzw. Online: https://www.noe.gv.at/noe/Wahlen/Landarbeiterkammerwahl.html
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