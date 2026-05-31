Ergebnis der NÖ Landarbeiterkammerwahl 2026

St. Pölten (OTS) -

Heute, Sonntag, fand in Niederösterreich die Wahl der NÖ Landarbeiterkammer, der gesetzlichen Interessensvertretung der unselbständig Beschäftigten (Arbeiter, Angestellte, Beamte) und Pensionisten in der Land- und Forstwirtschaft, statt. Gewählt wurden die 40 Mitglieder der Vollversammlung. Es nahmen folgende Kandidaten an der Wahl teil: Team Freistetter – Niederösterreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund/Fraktion Christlicher Gewerkschafter (NÖAAB/FCG), die Roten – Karl Orthaber & Team (FSG-LAK) und Liste Freiheitliche Partei Österreichs-Landarbeiterkammer (FPÖ-LAK).

Die Mandatsermittlung brachte folgendes vorläufiges amtliches Ergebnis: Die Liste 1 (NÖABB/FCG) erreichte 80,49 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen und damit wie bisher 33 Mandate. Die Liste 2 (FSG-LAK) erreichte 8,71 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen und damit drei Mandate gegenüber bisher sieben Mandaten. Bei der letzten Wahl erreicht die Liste NÖAAB/FCG 82,81 Prozent der Stimmen und die Liste FSG-LAG 17,19 Prozent. Die bei der letzten Wahl nicht angetretene Liste 3 (FPÖ-LAK) erreichte 10,08 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen und damit vier Mandate. Die Wahlbeteiligung liegt bei 39,12 Prozent, wahlberechtigt waren insgesamt 21.002 Personen.

Weitere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Agrarrecht, Mag. Doris Stilgenbauer, Telefon: 02742/9005-12881, E-Mail: [email protected] bzw. Online: https://www.noe.gv.at/noe/Wahlen/Landarbeiterkammerwahl.html