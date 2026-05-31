ÖVP – Zierfuß: Ex-Terrorist als Ehrengast – linke ÖH Uni Wien zeigt ihr wahres Gesicht!

Wien (OTS) -

Die linke ÖH Uni Wien lädt Ex-Terroristen Mohamedou Ould Slahi zu einer Veranstaltung ein – ein ehemaliges Mitglied der Terrororganisation Al-Kaida. Finanziert aus den Pflichtbeiträgen der Studenten – von denen bei der letzten ÖH-Wahl an der Uni Wien lediglich ein überschaubarer Bruchteil überhaupt zur Wahl gegangen ist.

„Die linke ÖH-Koalition zeigt ihren Schwerpunkt: Linksextremes Gedankengut um jeden Preis verbreiten. Sturmhaubenhekelkurse, Anallecktücher-Workshops und jetzt Terroristen zum Dialog einzuladen. Kein Wunder, dass niemand diese ÖH ernst nimmt bei einer Wahlbeteiligung von unter 20 Prozent. Serviceangebote oder echte Vertretungsarbeit für Studenten werden nicht geleistet, stattdessen wird die linke Agenda verfolgt“, so Klubobmann Harald Zierfuß.

Die ÖH hat den Auftrag, die Interessen aller Studenten zu vertreten – unabhängig von deren politischer Überzeugung. „Wer das Geld der Studenten so einsetzt, handelt im Interesse einer linken Agenda, die mit dem Alltag der Studenten schlicht nichts zu tun hat. Da wäre es besser, die ÖH zahlt den Studenten ihr Geld zurück“, so Zierfuß abschließend.