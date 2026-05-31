ÖVP – Zierfuß/Edelmann: Festwochen laden aus – Diskurs nur, wenn er ins linke Weltbild passt

Wien (OTS) -

Die Wiener Festwochen haben den Auftritt von Peter Thiel kurzfristig abgesagt – weil einige Beteiligte mit Absagen gedroht hatten.

„Angekündigte Debatten absagen, weil sie linken Künstlern nicht gefallen – diese Art der Debattenkultur ist abzulehnen. Wenn sich die Wiener Festwochen allein als linke Echokammer verstehen wollen, brauchen wir sie schlichtweg nicht“, so Klubobmann Harald Zierfuß.

Bezeichnend ist, dass selbst die zuständige Kulturstadträtin dem Intendanten ausrichten musste, dass es bei den Festwochen weniger um seine Selbstinszenierung und mehr um das Festival selbst gehen müsse. „Für 13,6 Millionen Euro Steuergeld dürfen sich die Wienerinnen und Wiener erwarten, dass Veranstaltungen nicht einfach nach Belieben abgesagt werden – nur weil es ein paar Beteiligten so gefällt“, so Gemeinderätin Judith Edelmann, Kultursprecherin der Wiener Volkspartei.

„Wien müsste für offenen Diskurs stehen. Ein Festival, das diesen Anspruch nicht erfüllt, muss sich die Frage gefallen lassen, wofür das bereitgestellte Steuergeld eigentlich verwendet wird“, so Zierfuß und Edelmann abschließend.