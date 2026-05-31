  • 31.05.2026, 14:58:02
  • /
  • OTS0034

ÖVP – Zierfuß/Edelmann: Festwochen laden aus – Diskurs nur, wenn er ins linke Weltbild passt

Wien (OTS) - 

Die Wiener Festwochen haben den Auftritt von Peter Thiel kurzfristig abgesagt – weil einige Beteiligte mit Absagen gedroht hatten.

„Angekündigte Debatten absagen, weil sie linken Künstlern nicht gefallen – diese Art der Debattenkultur ist abzulehnen. Wenn sich die Wiener Festwochen allein als linke Echokammer verstehen wollen, brauchen wir sie schlichtweg nicht“, so Klubobmann Harald Zierfuß.

Bezeichnend ist, dass selbst die zuständige Kulturstadträtin dem Intendanten ausrichten musste, dass es bei den Festwochen weniger um seine Selbstinszenierung und mehr um das Festival selbst gehen müsse. „Für 13,6 Millionen Euro Steuergeld dürfen sich die Wienerinnen und Wiener erwarten, dass Veranstaltungen nicht einfach nach Belieben abgesagt werden – nur weil es ein paar Beteiligten so gefällt“, so Gemeinderätin Judith Edelmann, Kultursprecherin der Wiener Volkspartei.

„Wien müsste für offenen Diskurs stehen. Ein Festival, das diesen Anspruch nicht erfüllt, muss sich die Frage gefallen lassen, wofür das bereitgestellte Steuergeld eigentlich verwendet wird“, so Zierfuß und Edelmann abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright