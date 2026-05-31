LH-Stv. Landbauer bei Wanfeng in China: Klares Bekenntnis zu Wiener Neustadt und Diamond Aircraft

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in der chinesischen Provinz Zhejiang besuchte Niederösterreichs LH-Stellvertreter Udo Landbauer den Hauptsitz der Wanfeng Auto Holding Group, Eigentümerin des niederösterreichischen Flugzeugherstellers Diamond Aircraft mit Sitz in Wiener Neustadt. Empfangen wurde Landbauer von George Xia, Director Overseas Investment der Wanfeng Auto Holding Group. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Weiterentwicklung von Diamond Aircraft, die Zukunft des Standorts Wiener Neustadt sowie Investitionen und Wachstumschancen für Niederösterreich.

„Wiener Neustadt ist einer der bedeutendsten Industrie-, Technologie- und Luftfahrtstandorte unseres Landes. Mit Diamond Aircraft verfügt Niederösterreich über einen international anerkannten Leitbetrieb, der für Innovation, Forschung, Fachwissen und hochwertige Wertschöpfung steht. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen, damit Unternehmen investieren, wachsen und langfristig Arbeitsplätze in unserer Heimat sichern“, betont Landbauer.

Diamond Aircraft entwickelt und produziert in Wiener Neustadt moderne Flugzeuge und Luftfahrttechnologien für den Weltmarkt. Der Standort gilt als internationales Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens und beschäftigt Hunderte hochqualifizierte Mitarbeiter. Damit zählt Diamond Aircraft zu den wichtigsten Hightech-Arbeitgebern Österreichs und ist ein wesentlicher Motor für Innovation, Wertschöpfung und industrielle Stärke.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es eine aktive Standortpolitik. Jeder abgesicherte Arbeitsplatz, jede Investition in Forschung und Produktion und jeder zusätzliche Euro an Wertschöpfung stärkt unsere Regionen und schafft Perspektiven für die Menschen vor Ort. Deshalb suchen wir den direkten Austausch mit internationalen Partnern und setzen uns konsequent für die Interessen Niederösterreichs ein“, so Landbauer.

Der Besuch bei Wanfeng unterstreicht die internationale Bedeutung des Standorts Wiener Neustadt. Die Gespräche mit George Xia dienten dazu, die wirtschaftlichen Beziehungen weiter zu vertiefen und die langfristige Entwicklung von Diamond Aircraft in Niederösterreich aus erster Hand zu erörtern.

„Wiener Neustadt hat sich weit über die Grenzen Österreichs hinaus als Hightech- und Luftfahrtstandort etabliert. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben. Niederösterreich braucht starke Industrieunternehmen, innovative Leitbetriebe und nachhaltige Investitionen. Genau dafür setzen wir uns mit voller Kraft ein. Wer Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Zukunftschancen sichern will, muss aktiv für den Standort arbeiten und genau das tun wir“, so Landbauer.